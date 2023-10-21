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Сборная России может сыграть с командой Гвинеи

вчера, 09:59

Вице-президент Гвинейской футбольной ассоциации Сега Диалло высказался о возможном матче местной сборной с командой России.

В этом году товарищеский матч со сборной России невозможен — 17 и 21 ноября у команды Гвинеи игры отбора к чемпионату мира с Угандой и Ботсваной. В будущем переговоры насчет организации товарищеской встречи возможны.

Мы открыты для организации матчей со всеми странами-членами семьи ФИФА, в которую входит и Россия. Футбол вне политики, а Гвинея в отличных отношениях с Российской Федерацией.

Будем вместе работать над тем, чтобы в следующем году организовать товарищескую встречу наших национальных сборных.

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Россия  Гвинея
Источник: sport24.ru
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Все комментарии
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 13:44
Согласен. Но не все же канибалы в Европу перебрались. На футбольную команду, что-нибудь наскребётся...
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
вчера в 12:43
Вряд ли)...эти ребята из Амазонки давно все в европу переехали...посмотри составы западноевропейских клубов там их много)...
ug4fzh4xxzq5
ug4fzh4xxzq5
вчера в 12:21
Интересно у папуасов есть сборная, наверняка Дюков уже договаривается
Вещий
Вещий
вчера в 12:16
Ключевое слово "может".... нужно искать еще какую ни будь экзотику.
adekvat
adekvat
вчера в 12:01
Экзоматчи продолжаются.
lotsman
lotsman
вчера в 11:46
А с какой Гвинеей? Есть Попуа, есть Бисау, есть Экваториальная.................
Capral
Capral
вчера в 10:55, ред.
Ну, вобщем, как я и говорил- до озера Чад рукой подать... А потом будут обвинять Карпина в непродуктивности. Полная деградация не только футбола, но и футбольного сознания. С канибалами Амазонки осталось созвониться для полного счастья.
galem72
galem72 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 10:52
Вообще-то, их 4: Гвинея, Гвинея-Бисау, Экваториальная Гвинея и Папуа–Новая Гвинея. Лучшего всего для скреп сыграть с папуасами. Там больше шансов на уверенный выигрыш.
sihafazatron
sihafazatron ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 10:50
У Гвинеи более серьезные соперники: Уганда и Ботсвана
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:45
И не чего так переживать - если с Гвинеей в этом году сыграть невозможно - есть ещё одна Бисау , может она свободна?)))
Гость
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