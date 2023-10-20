Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияТоварищеские матчи. Сборные 2023

В Минспорта Египта заявили, что будут рады провести матч со сборной России

вчера, 12:09

В Министерстве спорта Египта высказались о несостоявшемся матче со сборной России и заявили о готовности сотрудничать с РФС.

Тут дело не в Министерстве спорта. Возможно, это связано с организаторами, спонсорами и прочими официальными лицами матча. Египетская команда как была готова встретиться со сборной России, так всегда будет к этому готова. У нас хорошие отношения.

Если поступит предложение, я поддержу проведение такого матча. Хочется, чтобы наши футбольные федерации сотрудничали. Без каких-либо задних мыслей. Мы будем очень рады провести товарищеский матч с Россией.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В Федерации футбола Египта заявили, что матч с Россией не был запланирован
Вчера, 13:06
У сборной России сорвался матч с основной сборной Египта
Вчера, 11:08
«Интер Майами» сыграет товарищеский матч против родного клуба Месси
19 октября
1 декабря пройдёт матч сборных команд Медиалиги и Первой лиги
19 октября
В РФС не исключили, что сборная России может не сыграть ни с кем в ноябре
19 октября
В Камеруне ведут переговоры о проведении ответного матча с Россией
19 октября
Все комментарии
FenixSL
FenixSL
вчера в 12:54, ред.
правда и без звездных игроков, пусть их и немного
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:41
Нормальная сборная. Проверить Карпина не помешает.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 