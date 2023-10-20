В Минспорта Египта заявили, что будут рады провести матч со сборной России

В Министерстве спорта Египта высказались о несостоявшемся матче со сборной России и заявили о готовности сотрудничать с РФС .

Тут дело не в Министерстве спорта. Возможно, это связано с организаторами, спонсорами и прочими официальными лицами матча. Египетская команда как была готова встретиться со сборной России, так всегда будет к этому готова. У нас хорошие отношения.

Если поступит предложение, я поддержу проведение такого матча. Хочется, чтобы наши футбольные федерации сотрудничали. Без каких-либо задних мыслей. Мы будем очень рады провести товарищеский матч с Россией.