«Барселона» с минимальным счётом победила «Атлетик»

«Барселона» обыграла «Атлетик» в матче Ла Лиги (1:0).
На 80-й минуте Марк Гиу забил единственный гол в игре.
Каталонский клуб с 24 очками занимает 3-е место в чемпионате Испании. «Атлетик» — 6-й, у команды 17 баллов.
«Барселона» обыграла «Атлетик» в матче Ла Лиги (1:0).
На 80-й минуте Марк Гиу забил единственный гол в игре.
Каталонский клуб с 24 очками занимает 3-е место в чемпионате Испании. «Атлетик» — 6-й, у команды 17 баллов.
Лёгких прогулок у каталонцев не бывает в этом сезоне, а здесь ещё и классико. Баски сопротивлялись сколько могли, но Барса все равно в конце сумела вырвать победу! Тем более такую важную)
Игру комментировать не буду,тем более критиковать какие то действия команды. Хави потерял пятерых ведущих игроков, понятное дело, что в такой ситуации показывать красивый футбол не особо получается. Самое главное сейчас, это победа.
Удачи Барселоне в классико!
Лёгких прогулок у каталонцев не бывает в этом сезоне, а здесь ещё и классико. Баски сопротивлялись сколько могли, но Барса все равно в конце сумела вырвать победу! Тем более такую важную)
Игру комментировать не буду,тем более критиковать какие то действия команды. Хави потерял пятерых ведущих игроков, понятное дело, что в такой ситуации показывать красивый футбол не особо получается. Самое главное сейчас, это победа.
Удачи Барселоне в классико!