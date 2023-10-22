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«Барселона» с минимальным счётом победила «Атлетик»

вчера, 23:55
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 0Логотип футбольный клуб Атлетик (Бильбао)АтлетикМатч завершен

«Барселона» обыграла «Атлетик» в матче Ла Лиги (1:0).

На 80-й минуте Марк Гиу забил единственный гол в игре.

Каталонский клуб с 24 очками занимает 3-е место в чемпионате Испании. «Атлетик» — 6-й, у команды 17 баллов.

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Стадион «Камп Ноу»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Барселона»
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Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 08:24
Следующая игра у них с Реалом, классико!
Agamaga...........
Agamaga........... ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 08:16
С судейством всё было нормально, просто Барса выиграла, вот что его бесит, причина проста.
Обычный сказочник, который сочиняет разного рода нарушения там, где их нет.
Agamaga...........
Agamaga........... ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 07:56
После победы Барселоны всегда и в любой ситуации обвиняй судей и ВАР.
"Говорят есть кадр с трибуны" 😀 вот это кадр выдал!
Такими темпами кадры от цыган в ход пойдёт.
de1-pier0
de1-pier0 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 05:43
Барселона выиграла,судья виноват,реал ничью сыграл,судья виноват.
протон
протон
сегодня в 05:20
Жоау прям великолепен
Есть в нем что то волшебное
Incredulous
Incredulous ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 03:16
Матч не получилось посмотреть, а что не так было с судейством?
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 01:02
С победой!!!
5j2dm6ftdb2t
5j2dm6ftdb2t ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:51
К сожалению, пока информация от мадридиста с трибуны прошла через ВОР и достигла ВАР эпизод уже заиграли. Севилья простила Реал, а победу украли Винисиус с Родриго, пуляющие в того самого болельщика с камерой...
gjwdybx76vj8
gjwdybx76vj8
сегодня в 00:41
Три новичка, три очка, Гиу-Гиу-Гиу)
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 00:35
Поздравляю болельщиков Барсы с победой)
Лёгких прогулок у каталонцев не бывает в этом сезоне, а здесь ещё и классико. Баски сопротивлялись сколько могли, но Барса все равно в конце сумела вырвать победу! Тем более такую важную)
Игру комментировать не буду,тем более критиковать какие то действия команды. Хави потерял пятерых ведущих игроков, понятное дело, что в такой ситуации показывать красивый футбол не особо получается. Самое главное сейчас, это победа.
Удачи Барселоне в классико!
de1-pier0
de1-pier0
сегодня в 00:15
Барселона как могла душила басков,ну и получилось еле еле...мои поздравления лучшей команды Испании.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 00:11
Впервые вижу, чтобы Хави так перестроил игру Барсы после не совсем удачного первого тайма... Ну и Феликс!!. Это был великолепный перформанс от португальца!. Не видел такого со времён Месси в Барсе.. Было очень креативно.. Очень.. Браво, Феликс!!.. 👏👏👏👍👍👍
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:08
Опять вообще непонятный повтор и стоп кадр. Что в Испании вообще происходит? Опять ВОР-кабинет вмешался в эпизод? Вчера гол Реала отменили. Вроде говорят, что есть кадр с трибуны, где видно, что Рамос находился за спиной игрока Реала. Получается, что у мадридцев украли победу, а Барселоне сегодня подарили? Или Ла Лига не хочет, чтоб каталонский клуб отставал от мадридского? Очень много вопросов к судейству, в общем. Такое судейство очень негативно влияют на репутацию самой лиги. А так, Атлетик Бильбао сегодня вообще никакой был. Только оборонялись хорошо, а для гола ничего не создали. Был один очень хороший момент, когда навесили с правого фланга и мяч опустился в ноги . Но, к сожалению, для него, он не смог нормально обработать или пробить в одно касание. А для 17-летнего парня(Гуиу вроде), этот гол очень многое значит.
Agamaga...........
Agamaga...........
сегодня в 00:02
Есть победа! Полное превосходство над соперником!
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