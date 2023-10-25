«Ланс» может пригласить в клуб бывшего скаута ПСЖ

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25 октября 2023, 14:46

В «Лансе» может смениться спортивный директор.

По информации источника, техническому директору предложили перейти на пост руководителя трансферного отдела. Стороны ведут переговоры, но внутри клуба полагают, что, возможно, специалист не согласится на понижение в должности и подумывает об уходе.