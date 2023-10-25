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«Ланс» может пригласить в клуб бывшего скаута ПСЖ

25 октября 2023, 14:46

В «Лансе» может смениться спортивный директор.

По информации источника, техническому директору Грегори Тилю предложили перейти на пост руководителя трансферного отдела. Стороны ведут переговоры, но внутри клуба полагают, что, возможно, специалист не согласится на понижение в должности и подумывает об уходе.

Сообщается, что «Ланс» надеется пригласить бывшего скаута ПСЖ Фредерика Эбера, чтобы назначить его координатором трансферных отделов всех команд клуба, также он будет курировать женскую команду.

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p2ynceyjbmq3
p2ynceyjbmq3
25 октября в 15:07
Всё что связано с парижским араброектом добра не принесёт
Гость
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