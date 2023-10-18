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Глава скаутского отдела «Брайтона» может перейти на работу в «Рейнджерс»

вчера, 15:56

Глава скаутского отдела «Брайтона» Сэм Джуэлл может перейти в «Рейнджерс» на должность технического директора.

По информации источника, специалист обдумывает предложение, но не уверен в том, что покинет английский клуб на данном этапе.

Джуэлл работает в «Брайтоне» с июля 2016 года, а текущую должность занимает с ноября 2022-го.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:42
Уход Сэма станет потерей для Брайтона! Имеено за счет шикарной работы скаутов, Брайтон вышел на новый уровень! Сколько денег заработал клуб с продажи своих игроков, подписывая на их место новых игроков и не потеряв при этом в качестве игры!
Должность которую предлогают в Рейнджерс конечно же солидней, да и сам клуб куда более великий, но хотелось бы, чтоб он и дальше помогал Брайтону творить историю!
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