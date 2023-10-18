Глава скаутского отдела «Брайтона» может перейти на работу в «Рейнджерс»

Глава скаутского отдела «Брайтона» Сэм Джуэлл может перейти в «Рейнджерс» на должность технического директора.
По информации источника, специалист обдумывает предложение, но не уверен в том, что покинет английский клуб на данном этапе.
Джуэлл работает в «Брайтоне» с июля 2016 года, а текущую должность занимает с ноября 2022-го.
Должность которую предлогают в Рейнджерс конечно же солидней, да и сам клуб куда более великий, но хотелось бы, чтоб он и дальше помогал Брайтону творить историю!
Должность которую предлогают в Рейнджерс конечно же солидней, да и сам клуб куда более великий, но хотелось бы, чтоб он и дальше помогал Брайтону творить историю!