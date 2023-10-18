Глава скаутского отдела «Брайтона» может перейти на работу в «Рейнджерс»

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вчера, 15:56

Глава скаутского отдела «Брайтона» Сэм Джуэлл может перейти в «Рейнджерс» на должность технического директора.

По информации источника, специалист обдумывает предложение, но не уверен в том, что покинет английский клуб на данном этапе.

Джуэлл работает в «Брайтоне» с июля 2016 года, а текущую должность занимает с ноября 2022-го.