Рэтклифф может получить влияние на спортивные решения МЮ

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вчера, 08:32

Глава химической компании Ineos Джим Рэтклифф близок к покупке 25% акций «Манчестер Юнайтед».

Сообщается, что бизнесмен сможет влиять на спортивные решения клуба. На данный момент тяжело сказать, насколько обширным станет это влияние, а также какое будущее ждет спортивного директора Джона Мерто и его подчиненных.

Роль генерального директора Ричарда Арнольда также неясна. Главный тренер команды Эрик тен Хаг, вероятно, останется на своем посту.