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Лапорта примет участие в следующих выборах президента «Барселоны»

вчера, 11:59

Действующий президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил о намерениях участвовать в следующих президентских выборах «сине-гранатовых», которые пройдут в 2026 году.

По закону я могу это сделать. Я имею право баллотироваться ещё раз. Пока я могу это делать, я буду и хочу это делать вместе с текущим советом директоров, поскольку они усердно работают и преданы проекту. А дальше посмотрим. Президентом «Барселоны» станет тот, кого захотят увидеть «сосьос».

Напомним, Лапорта является президентом каталонского клуба с 2021 года. Это его второе пришествие. В первый раз его президентский срок продлился с 2003 года по 2010 год.

Ранее 61-летний функционер рассказал, почему «Барселона» не продала Френки Де Йонга.

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Все комментарии
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 16:23
Сосьос Лапорте : Сосьос!!.. Хе..
Grizly88
Grizly88
вчера в 14:43
Он не уровень Барселоны
shlomo
shlomo
вчера в 12:51
Интересно было бы увидеть фамилии его конкурентов...
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