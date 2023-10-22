Лапорта примет участие в следующих выборах президента «Барселоны»

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вчера, 11:59

Действующий президент «Барселоны» заявил о намерениях участвовать в следующих президентских выборах «сине-гранатовых», которые пройдут в 2026 году.

По закону я могу это сделать. Я имею право баллотироваться ещё раз. Пока я могу это делать, я буду и хочу это делать вместе с текущим советом директоров, поскольку они усердно работают и преданы проекту. А дальше посмотрим. Президентом «Барселоны» станет тот, кого захотят увидеть «сосьос».

Напомним, Лапорта является президентом каталонского клуба с 2021 года. Это его второе пришествие. В первый раз его президентский срок продлился с 2003 года по 2010 год.

Ранее 61-летний функционер рассказал, почему «Барселона» не продала Френки Де Йонга.