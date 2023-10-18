Президента «Барселоны» обвиняют во взяточничестве по «делу Негрейры»

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вчера, 13:05

Судья, занимающийся «делом Негрейры», включил президента «Барселоны» в расследование в качестве подследственного. Окружение 61-летнего функционера отрицает данную информацию.

Сообщается, что суд пересмотрел сроки давности предполагаемого преступления по «делу Негрейры». Этим решением было положено начало расследованию в отношении Жоана Лапорты по тем же обвинениям, что и в отношении Сандро Розеля и Хосепа Марии Бартомеу, бывших президентов клуба. Также будут расследовать деятельность директоров, которые в первый период правления Лапорты имели право платить бывшему вице-президенту Технического комитета арбитров Хосе Марии Негрейре. Преступления, по которым они проходят — это взяточничество, спортивная коррупция, недобросовестное управление и фальсификация коммерческих документов.