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Президента «Барселоны» обвиняют во взяточничестве по «делу Негрейры»

вчера, 13:05

Судья, занимающийся «делом Негрейры», включил президента «Барселоны» Жоана Лапорту в расследование в качестве подследственного. Окружение 61-летнего функционера отрицает данную информацию.

Сообщается, что суд пересмотрел сроки давности предполагаемого преступления по «делу Негрейры». Этим решением было положено начало расследованию в отношении Жоана Лапорты по тем же обвинениям, что и в отношении Сандро Розеля и Хосепа Марии Бартомеу, бывших президентов клуба. Также будут расследовать деятельность директоров, которые в первый период правления Лапорты имели право платить бывшему вице-президенту Технического комитета арбитров Хосе Марии Негрейре. Преступления, по которым они проходят — это взяточничество, спортивная коррупция, недобросовестное управление и фальсификация коммерческих документов.

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Все комментарии
амурец
амурец
вчера в 16:28, ред.
Ну становится более менее понятно откуда титулы Барселоны, а скоро и до ЗМ Месси очередь дойдет, а там глядишь и вся правда вылезит о позорном ЧМ-2022
Agamaga...........
Agamaga...........
вчера в 14:57
Зная всю эту гнилую, коррупционную судебную систему есть все основания не доверять им.
Судьи и прокуроры мастера фальсификаций.
de1-pier0
de1-pier0
вчера в 14:15
Это мелочи если сравнить с трёмя купленными реала лиги чемпионов. Этим им жить всю жизнь.
Futurista
Futurista
вчера в 13:50
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 13:28
Такие деньги получают,ещё и взятки берут!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 13:12
"Взяточничество, спортивная коррупция, недобросовестное управление и фальсификация коммерческих документов."

Добавить "Систематический подкуп судей и дёрганье рычагов", и получится лозунг "Барселоны"))
asraeil
asraeil
вчера в 13:09
Если что то докажут, то Барсе не позавидуешь ... санкции могут быть серьезные.
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