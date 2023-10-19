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Бензема планирует подать в суд на министра внутренних дел Франции

вчера, 09:22

Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема планирует подать в суд на министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена после обвинений в связях с террористической группировкой «Братья-мусульмане» (запрещена на территории РФ).

Адвокат игрока Хьюг Вижье высказался:

Это ложь! Карим Бензема никогда не имел ни малейшего отношения к этой организации. Он также предпочёл жить в Аравии, которая объявила указанную организацию террористической, чего Франция никогда не делала.

Мы рассматриваем иски против этого министра по поводу применения, например, закона о манипулировании дорогой для нашего правительства информацией... и клеветы или даже публичного оскорбления, потому что эта несуществующая связь с «Братьями-мусульманами», о чём он говорит, явно преподносится как нечто уничижительное. Неприемлемо, чтобы власти считали, что им разрешено что-либо делать из чистого оппортунизма.

Также форвард сборной Франции подаст иск о клевете на депутата Европейского парламента Надин Морано, которая заявила, что футболист был «элементом пропаганды ХАМАС», а также на публициста Фрэнка Тапиро, сказавшего, что Бензема был «пособником», «соучастником терроризма».

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