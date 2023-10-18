В «Рубине» подтвердили, что получили иск от бывшего главного тренера

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вчера, 15:51

В пресс-службе «Рубина» подтвердили, что получили иск от бывшего главного тренера , который пытается взыскать с казанцев задолженности по зарплате и за выход в РПЛ . Общая сумма составляет 6 миллионов 300 тысяч рублей.

«Рубин» действительно получил иск от Юрия Уткульбаева. Но комментировать детали спора клуб со своей стороны считает преждевременным, поскольку пока нет решения по данному вопросу.

Уткульбаев возглавлял казанскую команду с ноября 2022 года по апрель 2023 года.