Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудыРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

В «Рубине» подтвердили, что получили иск от бывшего главного тренера

вчера, 15:51

В пресс-службе «Рубина» подтвердили, что получили иск от бывшего главного тренера Юрия Уткульбаева, который пытается взыскать с казанцев задолженности по зарплате и за выход в РПЛ. Общая сумма составляет 6 миллионов 300 тысяч рублей.

«Рубин» действительно получил иск от Юрия Уткульбаева. Но комментировать детали спора клуб со своей стороны считает преждевременным, поскольку пока нет решения по данному вопросу.

Уткульбаев возглавлял казанскую команду с ноября 2022 года по апрель 2023 года.

Напомним, в текущем сезоне РПЛ «Рубин» занимает 10-е место. В матче 12-го тура казанцы примут ЦСКА.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Бензема планирует подать в суд на министра внутренних дел Франции
Сегодня, 09:22
Президента «Барселоны» обвиняют во взяточничестве по «делу Негрейры»
Вчера, 13:05
Полузащитник «Ювентуса» Фаджоли дисквалифицирован на семь месяцев
17 октября
Хаби Алонсо обвиняется в уклонении от уплаты налогов
15 октября
Выдан ордер на арест экс-футболиста «Ливерпуля»
12 октября
Негрейра упал перед осмотром судебно-медицинским экспертом
10 октября Видео
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:20
Ну всё правильно - содержание комментариев будет зависеть от результатов по иску.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 