Матч «Марсель» — «Лион» отменён. На автобус гостей напали

Матч 10-го тура Лиги 1 между «Марселем» и «Лионом» отменён.
Перед игрой на автобус гостевой команды было совершено нападение, пострадали тренеры лионцев.
Матч 10-го тура Лиги 1 между «Марселем» и «Лионом» отменён.
Перед игрой на автобус гостевой команды было совершено нападение, пострадали тренеры лионцев.
Помню попал наш экскурсионный автобус в пробку на 3 часа, когда местные в городе устроили карнавал секс-меньшинств... Средь них такой градус был, что даже полицаи все попрятались ... от греха подале. Воинственные портовые...
Помню попал наш экскурсионный автобус в пробку на 3 часа, когда местные в городе устроили карнавал секс-меньшинств... Средь них такой градус был, что даже полицаи все попрятались ... от греха подале. Воинственные портовые...
Тренерам Лиона здоровья!!!
Тренерам Лиона здоровья!!!