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Матч «Марсель» — «Лион» отменён. На автобус гостей напали

вчера, 22:57
МарсельЛоготип футбольный клуб Марсель-:-Логотип футбольный клуб ЛионЛионВчера в 22:45 Матч перенесен

Матч 10-го тура Лиги 1 между «Марселем» и «Лионом» отменён.

Перед игрой на автобус гостевой команды было совершено нападение, пострадали тренеры лионцев.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
сегодня в 17:49
- О! А то ли ещё будет! Просто кто-то слишком заигрался в "демократию", до конца не понимая, что значит это слово...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Сп62 (раскрыть)
сегодня в 12:21, ред.
Я в нём живу..., также как и ты, надеюсь.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 11:19, ред.
И еще нас хотели учить демократии и как правильно жить...гейропейцы...)))
Сп62
Сп62 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 10:50
Повезло. А, если б попал на карнавал секс-большинств?
ОПС
ОПС
сегодня в 05:28
Как же все это плохо. А что будет дальше?
ABir
ABir
сегодня в 00:29
Интересно в чем была причина нападения
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 23:42, ред.
Ну естессно! Французы ведь испокон веков лЮбЯт англичан. Поэтому в 2016-м ловили кайф из первых рядов...)
Futurista
Futurista ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:40
Однако когда наши фанаты в Марселе в 2016 месили англичан портовые тихонько курили в сторонке)...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:24, ред.
Да уж ... потомки Эдмона Дантеса... они такие.

Помню попал наш экскурсионный автобус в пробку на 3 часа, когда местные в городе устроили карнавал секс-меньшинств... Средь них такой градус был, что даже полицаи все попрятались ... от греха подале. Воинственные портовые...
A.S.A
A.S.A
вчера в 23:16
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 23:15
    Какие милые люди в просвещённой Европе,не то что у нас в джунглях.Хотя в Дагестане сегодня тоже отличились,к сожалению...
    Futurista
    Futurista
    вчера в 23:08
    Фарш мажор...
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 23:00
    Да какая уж тут игра - тренеры Леона травмированы!
    Гость
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