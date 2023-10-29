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Бывший игрок сборной Нидерландов потерял сознание во время матча

вчера, 22:31
АЗ АлкмарЛоготип футбольный клуб АЗ Алкмар-:-Логотип футбольный клуб НЕК НеймегенНЕК НеймегенВчера в 18:45 Матч перенесен

Нападающий клуба «НЕК Неймеген» Бас Дост потерял сознание во время матча чемпионата Нидерландов против коллектива «АЗ Алкмар».

Игрок успел открыть счет в поединке и отдать голевой пас. На 90-й минуте футболист упал на газон, игру остановили. Игроки обеих команд встали вокруг Доста, врачи оказывали ему помощь. Через несколько минут Бас пришел в себя. У докторов был дефибриллятор, но нет информации о том, был ли он использован.

Футболиста унесли с поля на носилках, болельщики скандировали его имя. Дост смог поднять руки вверх. Нападающего увезли в больницу, его жизни ничего не угрожает. Команды не стали сегодня доигрывать поединок.

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Дост Бас
Перевод с telegraaf.nl
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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 03:26
если болен, то играть ему больше нельзя. А матч могли бы возобновить и сразу же закончить со свистком, тем более 90-я минута.
протон
протон
вчера в 23:06
Смотрел матч в прямом эфире. Попал момент как Дост бился в конвульсиях. Страшновато смотрелось. Но в Твиттере быстро написали,что нападающий в сознании и попросил не волноваться.
Гость
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