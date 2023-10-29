Бывший игрок сборной Нидерландов потерял сознание во время матча

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вчера, 22:31

Нападающий клуба «НЕК Неймеген» потерял сознание во время матча чемпионата Нидерландов против коллектива « АЗ Алкмар».

Игрок успел открыть счет в поединке и отдать голевой пас. На 90-й минуте футболист упал на газон, игру остановили. Игроки обеих команд встали вокруг Доста, врачи оказывали ему помощь. Через несколько минут Бас пришел в себя. У докторов был дефибриллятор, но нет информации о том, был ли он использован.

Футболиста унесли с поля на носилках, болельщики скандировали его имя. Дост смог поднять руки вверх. Нападающего увезли в больницу, его жизни ничего не угрожает. Команды не стали сегодня доигрывать поединок.