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Игрок любительской команды ударил главного арбитра матча

вчера, 21:17

Игрок команды «Тлюстенхабль» Антон Гапон ударил главного судью поединка любительского чемпионата AFL в Краснодаре против «Изумруда» (0:3).

На 17-й минуте защитник коллектива «Тлюстенхабль» Антон Гапон нарушил правила на сопернике. Рефери показал ему жёлтую карточку. Футболиста это разозлило. Он ударил судью в лицо, после чего тот упал на газон.

Игру в этот же момент остановили и присудили «Тлюстенхаблю» техническое поражение. После помощи медицинского персонала рефери пришёл в себя.

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Источник: championat.com
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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 12:32
А судья будет давать ЖК дальше?
протон
протон
сегодня в 00:06
Это статья. Может и на нары угодить.
nubom
nubom
вчера в 22:33
А я поначалу подумал: что он в Норвегии делает?...)
sihafazatron
sihafazatron ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 22:33
Спасибо за урок географии)) но названии все равно какое-то странное) будто это где-то в Исландии))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 21:56, ред.
Роман Широков осудил поступок Гапона.

"Нужно было добивать ногами, раз представился такой шанс, возможно, ударить с локтя в прыжке или заломать руку" - указал экс-футболист на промах Антона.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 21:54
Посёлок в Адыгее, датируемый аж четырнадцатым веком, Педивикия пишет, что в посёлке процветает секция дзюдо и ученики становятся призёрами областных и даже всероссийских сореврований, но этот дзюдоист явно хочет перейти в ММА.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:45
Тлюстенхабль че это за команда вообще? Название интересное очень))
А игроку штраф должен быть немалый и вообще запретить играть в футбол даже во дворе.
Гость
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