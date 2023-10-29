Игрок любительской команды ударил главного арбитра матча

Игрок команды «Тлюстенхабль» Антон Гапон ударил главного судью поединка любительского чемпионата AFL в Краснодаре против «Изумруда» (0:3).
На 17-й минуте защитник коллектива «Тлюстенхабль» Антон Гапон нарушил правила на сопернике. Рефери показал ему жёлтую карточку. Футболиста это разозлило. Он ударил судью в лицо, после чего тот упал на газон.
Игру в этот же момент остановили и присудили «Тлюстенхаблю» техническое поражение. После помощи медицинского персонала рефери пришёл в себя.
"Нужно было добивать ногами, раз представился такой шанс, возможно, ударить с локтя в прыжке или заломать руку" - указал экс-футболист на промах Антона.
"Нужно было добивать ногами, раз представился такой шанс, возможно, ударить с локтя в прыжке или заломать руку" - указал экс-футболист на промах Антона.
А игроку штраф должен быть немалый и вообще запретить играть в футбол даже во дворе.
А игроку штраф должен быть немалый и вообще запретить играть в футбол даже во дворе.