Игрок любительской команды ударил главного арбитра матча

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вчера, 21:17

Игрок команды «Тлюстенхабль» Антон Гапон ударил главного судью поединка любительского чемпионата AFL в Краснодаре против «Изумруда» (0:3).

На 17-й минуте защитник коллектива «Тлюстенхабль» Антон Гапон нарушил правила на сопернике. Рефери показал ему жёлтую карточку. Футболиста это разозлило. Он ударил судью в лицо, после чего тот упал на газон.

Игру в этот же момент остановили и присудили «Тлюстенхаблю» техническое поражение. После помощи медицинского персонала рефери пришёл в себя.