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Умер первый детский тренер Ивана Сергеева Владимир Голубинский

вчера, 22:20
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Комментатор матча 13‑го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ахматом» Павел Богданов сообщил, что перед игрой стало известно о смерти детского тренера нападающего клуба из Санкт-Петербурга Ивана Сергеева.

Сергеев сравнял счёт на 32-й минуте, после гола игрок с трудом сдерживал слёзы.

Сегодня не стало Владимира Голубинского — это первый детский тренер Ивана Сергеева, главный тренер сборной Вологодской области по футболу. Ему был всего 61 год. Он скончался от инфаркта, об этом стало известно буквально за пару часов до матча. Поэтому такая реакция от Сергеева.

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