Умер первый детский тренер Ивана Сергеева Владимир Голубинский

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вчера, 22:20

Комментатор матча 13‑го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ахматом» Павел Богданов сообщил, что перед игрой стало известно о смерти детского тренера нападающего клуба из Санкт-Петербурга .

Сергеев сравнял счёт на 32-й минуте, после гола игрок с трудом сдерживал слёзы.