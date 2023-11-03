Варан хочет перейти в клуб, за который играет Роналду

«Аль-Наср» контактирует с защитником «Манчестер Юнайтед» Рафаэлем Вараном. Игрок изучает этот вариант.
Отмечается, что француз хотел бы завершить карьеру в Саудовской Аравии.
По слухам, футболист вновь желает выступать в одной команде с нападающим Криштиану Роналду.
и уж точно не к деньгам..)))
и уж точно не к деньгам..)))
Это точно любовь и скорее всего не только к деньгам.
В 30 лет... как говориться любовь зла, полюбишь и ...
Это точно любовь и скорее всего не только к деньгам.
В 30 лет... как говориться любовь зла, полюбишь и ...