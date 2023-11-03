Варан хочет перейти в клуб, за который играет Роналду

1699035684

вчера, 21:21

«Аль-Наср» контактирует с защитником «Манчестер Юнайтед» . Игрок изучает этот вариант.

Отмечается, что француз хотел бы завершить карьеру в Саудовской Аравии.

По слухам, футболист вновь желает выступать в одной команде с нападающим .