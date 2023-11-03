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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2023/2024

Варан хочет перейти в клуб, за который играет Роналду

вчера, 21:21

«Аль-Наср» контактирует с защитником «Манчестер Юнайтед» Рафаэлем Вараном. Игрок изучает этот вариант.

Отмечается, что француз хотел бы завершить карьеру в Саудовской Аравии.

По слухам, футболист вновь желает выступать в одной команде с нападающим Криштиану Роналду.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:28
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 06:25
    Варан как баран после долгих годов в близости с геем -нарциссом в Реале, проследовал за ним в МЮ, а теперь мечтает воссоединиться с ним в в лиге верблюдов.
    Это точно любовь и скорее всего не только к деньгам.
    В 30 лет... как говориться любовь зла, полюбишь и ...
    shur
    shur ответ Scorp689 (раскрыть)
    вчера в 23:00
    ...так в Интере Майами половина Барса осела, всё в порядке вещей...
    qma4fqnt5kum
    qma4fqnt5kum
    вчера в 22:47
    Скорее всего получится, а если Криш похлопочет то точно
    Scorp689
    Scorp689
    вчера в 22:10
    Надо клубами скупать... чего мелочиться по одиночке... Аль-Реал...
    Гость
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