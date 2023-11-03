«Ювентус» и «Боруссия» Дортмунд хотят подписать защитника «Борнмута»

Защитник «Борнмута» Лойд Келли может перебраться в топ-клуб.
В переходе футболиста заинтересованы «Боруссия» Дортмунд, «Ювентус», «Фулхэм» и «Вест Хэм».
Контракт игрока истекает летом 2024 года, поэтому в конце этого сезона он может быть подписан бесплатно.
Помимо Юве и Дортмунда на игрока также поглядывают Милан и Тоттенхэм и мне кажеися, что Шпоры в итоге окажутся победителями в гонке за игрока
Помимо Юве и Дортмунда на игрока также поглядывают Милан и Тоттенхэм и мне кажеися, что Шпоры в итоге окажутся победителями в гонке за игрока