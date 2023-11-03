«Ювентус» и «Боруссия» Дортмунд хотят подписать защитника «Борнмута»

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вчера, 11:40

Защитник «Борнмута» может перебраться в топ-клуб.

В переходе футболиста заинтересованы «Боруссия» Дортмунд, «Ювентус», «Фулхэм» и «Вест Хэм».

Контракт игрока истекает летом 2024 года, поэтому в конце этого сезона он может быть подписан бесплатно.