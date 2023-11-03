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«Ювентус» и «Боруссия» Дортмунд хотят подписать защитника «Борнмута»

вчера, 11:40

Защитник «Борнмута» Лойд Келли может перебраться в топ-клуб.

В переходе футболиста заинтересованы «Боруссия» Дортмунд, «Ювентус», «Фулхэм» и «Вест Хэм».

Контракт игрока истекает летом 2024 года, поэтому в конце этого сезона он может быть подписан бесплатно.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:50
Келли отлично смотрится в Борнмуте и клуб скорее всего упустит игрока свободным агентом, ну или возможно попробуют продать зимой хотя бы за какие нибудь гроши(хотя в их случаи лучше пусть доиграет до конца сезона)
Помимо Юве и Дортмунда на игрока также поглядывают Милан и Тоттенхэм и мне кажеися, что Шпоры в итоге окажутся победителями в гонке за игрока
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:52
Англичанину лучше оставаться в Англии
ДСА
ДСА
вчера в 11:45
Думается, что английские клубы предложат игроку самые лучшие условия.
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