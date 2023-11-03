Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиГермания. Бундеслига 2023/2024

«Бавария» может подписать краткосрочный контракт с Боатенгом

сегодня, 00:51

«Бавария» может подписать защитника Джерома Боатенга.

Сообщается, что в клубе снова обсуждали возможность заключения с футболистом краткосрочного контракта.

У мюнхенцев есть проблема с игроками обороны. В матче Кубка Германии травму получил Матийс де Лигт. По информации источника, предварительно голландец пропустит четыре-шесть недель. Также несколько недель не играл Дайотчанкуль Упамекано, который должен вернуться на поле в поединке с «Боруссией» Дортмунд 4 ноября.

Отмечается, что Боатенг продолжает тренироваться со второй командой мюнхенцев и находится в отличной форме.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Челси» не работает над трансфером Рамсдейла
Сегодня, 18:32
Клопп отреагировал на слухи о возможном уходе Салаха в саудовский клуб
Сегодня, 17:57
СлухиДибала может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
Сегодня, 16:49
Слухи«Ювентус» и «Боруссия» Дортмунд хотят подписать защитника «Борнмута»
Сегодня, 11:40
Слухи«Реал» хочет подписать капитана «Челси»
Сегодня, 11:01
Слухи«Торино» хочет вернуть Миранчука
Вчера, 16:42
Все комментарии
adekvat
adekvat
сегодня в 09:08
Немцы всегда умели считать деньги.
Мaлик
Мaлик
сегодня в 07:45
Наверное правильное решение руководства... Лишним точно не будет.
kazakoff
kazakoff
сегодня в 07:05
Сначала выгоняют, потом локти кусают и упрашивают
С тремя центральными защитниками нельзя было начинать сезон
salleeh
salleeh
сегодня в 01:26, ред.
Боатенг один самых титулованных защитников в Германии, но кажется не совсем понимает, в какой момент нужно остановиться. Что перевесит сейчас, бесхребетность Жерома или бесстыдство Баварцев…?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 