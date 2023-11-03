«Бавария» может подписать краткосрочный контракт с Боатенгом

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сегодня, 00:51

«Бавария» может подписать защитника .

Сообщается, что в клубе снова обсуждали возможность заключения с футболистом краткосрочного контракта.

У мюнхенцев есть проблема с игроками обороны. В матче Кубка Германии травму получил Матийс де Лигт. По информации источника, предварительно голландец пропустит четыре-шесть недель. Также несколько недель не играл Дайотчанкуль Упамекано, который должен вернуться на поле в поединке с «Боруссией» Дортмунд 4 ноября.

Отмечается, что Боатенг продолжает тренироваться со второй командой мюнхенцев и находится в отличной форме.