В «Оренбурге» подтвердили интерес «Динамо» к нападающему Воробьёву

Президент «Оренбурга» прокомментировал слухи об интересе «Динамо» к нападающему .

Нам известно, что такой интерес существует, но никаких официальных обращений в клуб не было. Я обычно не говорю, насколько возможен уход. Мало ли, кто кем интересуется. Действительно ли это так или это игра агентов. Официально у нас никаких разговоров не было.