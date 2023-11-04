В «Оренбурге» подтвердили интерес «Динамо» к нападающему Воробьёву

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал слухи об интересе «Динамо» к нападающему Дмитрию Воробьёву.
Нам известно, что такой интерес существует, но никаких официальных обращений в клуб не было. Я обычно не говорю, насколько возможен уход. Мало ли, кто кем интересуется. Действительно ли это так или это игра агентов. Официально у нас никаких разговоров не было.
Грулёву снова не повезло, год назад он поломал в Грозном ключицу, а теперь не играет по причине перелома ноги в матче с Локомотивом и выйдет ли он в этом году, ещё не известно.
Гладышев пока никак не обретёт нужных кондиций и тренерский штаб всего в шести матчах из тринадцати позволил ему выйти на поле и всё безрезультатно, правда в кубковых матчах он отличился дважды.
Смолов хоть и является игроком основного состава регулярно появляющимся на поле, но делать ставку на него в дальнейшей перспективе по причине уже немолодого возраста тоже не стоит.
Остаётся Тюкавин, но и с ним у руководства до сих пор не улажен вопрос о дальнейшем сотрудничестве, контракт с игроком заканчивается летом и, где Константин будет играть в следующем сезоне пока большой вопрос.
Остаётся ещё Ульви Бабаев, но и он, как и Гладышев пока только сидит и ждёт своего часа.
Всё это говорит, что Личка возможно продавит этот трансфер в Динамо. Тем более способности этого футболиста тренер знает лично, а учитывая его возраст(игроку двадцать пять лет) и относительно невысокую стоимость(трансфермаркет оценивает его в девятьсот тысяч) этот переход из Оренбурга в Динамо вполне возможен. Ждём развития событий и болеем за своих, а не против чужих!
Грулёву снова не повезло, год назад он поломал в Грозном ключицу, а теперь не играет по причине перелома ноги в матче с Локомотивом и выйдет ли он в этом году, ещё не известно.
Гладышев пока никак не обретёт нужных кондиций и тренерский штаб всего в шести матчах из тринадцати позволил ему выйти на поле и всё безрезультатно, правда в кубковых матчах он отличился дважды.
Смолов хоть и является игроком основного состава регулярно появляющимся на поле, но делать ставку на него в дальнейшей перспективе по причине уже немолодого возраста тоже не стоит.
Остаётся Тюкавин, но и с ним у руководства до сих пор не улажен вопрос о дальнейшем сотрудничестве, контракт с игроком заканчивается летом и, где Константин будет играть в следующем сезоне пока большой вопрос.
Остаётся ещё Ульви Бабаев, но и он, как и Гладышев пока только сидит и ждёт своего часа.
Всё это говорит, что Личка возможно продавит этот трансфер в Динамо. Тем более способности этого футболиста тренер знает лично, а учитывая его возраст(игроку двадцать пять лет) и относительно невысокую стоимость(трансфермаркет оценивает его в девятьсот тысяч) этот переход из Оренбурга в Динамо вполне возможен. Ждём развития событий и болеем за своих, а не против чужих!