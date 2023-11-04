Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

В «Оренбурге» подтвердили интерес «Динамо» к нападающему Воробьёву

вчера, 16:23

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал слухи об интересе «Динамо» к нападающему Дмитрию Воробьёву.

Нам известно, что такой интерес существует, но никаких официальных обращений в клуб не было. Я обычно не говорю, насколько возможен уход. Мало ли, кто кем интересуется. Действительно ли это так или это игра агентов. Официально у нас никаких разговоров не было.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Динамо» не планирует масштабную трансферную кампанию зимой
Сегодня, 12:33
Слухи«Факел» следит за игрой футболиста КАМАЗа
Сегодня, 00:15
Слухи«Динамо» интересуется нападающим «Оренбурга»
Вчера, 15:57
Оласа: «У меня были некоторые другие предложения до переезда в Краснодар»
03 ноября
Слухи«Локомотив» согласовал трансфер Лукаса Веры из «Оренбурга»
03 ноября
Фейтулла Гюрлюк рассказал, почему перешёл в «Оренбург», а не в «Ман Сити»
03 ноября
Сортировать
Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:06
Пока идут закулисные переговоры.
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:10
Буквально вчера, после сообщения на soccere о переходе Лукаса Веры зимой из Оренбурга в Локомотив в своём комментарии к этой новости я предположил, что и за Воробьёвым пристально наблюдают, но что это будут именно скауты Динамо, да ещё по просьбе Главного тренера, об этом я как то не думал. Значит Личка не очень надеется на тех нападающих и ближайший резерв из молодёжки, которые сегодня есть в составе клуба.

Грулёву снова не повезло, год назад он поломал в Грозном ключицу, а теперь не играет по причине перелома ноги в матче с Локомотивом и выйдет ли он в этом году, ещё не известно.

Гладышев пока никак не обретёт нужных кондиций и тренерский штаб всего в шести матчах из тринадцати позволил ему выйти на поле и всё безрезультатно, правда в кубковых матчах он отличился дважды.

Смолов хоть и является игроком основного состава регулярно появляющимся на поле, но делать ставку на него в дальнейшей перспективе по причине уже немолодого возраста тоже не стоит.

Остаётся Тюкавин, но и с ним у руководства до сих пор не улажен вопрос о дальнейшем сотрудничестве, контракт с игроком заканчивается летом и, где Константин будет играть в следующем сезоне пока большой вопрос.

Остаётся ещё Ульви Бабаев, но и он, как и Гладышев пока только сидит и ждёт своего часа.

Всё это говорит, что Личка возможно продавит этот трансфер в Динамо. Тем более способности этого футболиста тренер знает лично, а учитывая его возраст(игроку двадцать пять лет) и относительно невысокую стоимость(трансфермаркет оценивает его в девятьсот тысяч) этот переход из Оренбурга в Динамо вполне возможен. Ждём развития событий и болеем за своих, а не против чужих!
26c58tssgmkt
26c58tssgmkt
вчера в 17:02
Личка потихоньку старых корешей подтягивает
drug01
drug01
вчера в 16:56
Если слухи пошли то парень уже в Динамо!
нечитайло
нечитайло
вчера в 16:54
ну если вы все взвесили
протон
протон
вчера в 16:54
Жаль, если уже зимой заберут Воробьёва. Он - один из лидеров команды, может и забить, и отдать. Причём объём работы на поле выполняет большой.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 