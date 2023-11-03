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Оласа: «У меня были некоторые другие предложения до переезда в Краснодар»

вчера, 21:55

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа ответил на вопрос о других вариантах продолжения карьеры, которые у него были до перехода в стан «быков».

Я счастлив в «Краснодаре», команда меня приняла замечательно. У меня были некоторые другие предложения до переезда в Краснодар. Предложения из Европы: Франция, Испания и другие страны. Какие команды? «Нант», «Олимпиакос». Но я обратил своё внимание на «Краснодар». Тут выдающиеся условия для работы. Просто топовый стадион!

«Краснодар» собрал команду для игры в футбол, чтобы бороться за лидирующие позиции. Когда со мной связались, команда как раз была в лидерах. Поэтому я принял решение приехать сюда.

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Все комментарии
Дед и ушко
Дед и ушко
сегодня в 11:07
Бабки - и ничего личного.
ОПС
ОПС
сегодня в 03:20
А кто в эо поверит и кто это проверит. А сказать можно все, что ушам приятно.
nubom
nubom
вчера в 22:19
Похоже, что перед переходом в российский клуб, их заставляют зубрить инструкцию, какие ответы ждут русские репортеры ...
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