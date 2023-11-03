Оласа: «У меня были некоторые другие предложения до переезда в Краснодар»

Защитник «Краснодара» ответил на вопрос о других вариантах продолжения карьеры, которые у него были до перехода в стан «быков».

Я счастлив в «Краснодаре», команда меня приняла замечательно. У меня были некоторые другие предложения до переезда в Краснодар. Предложения из Европы: Франция, Испания и другие страны. Какие команды? «Нант», «Олимпиакос». Но я обратил своё внимание на «Краснодар». Тут выдающиеся условия для работы. Просто топовый стадион!

«Краснодар» собрал команду для игры в футбол, чтобы бороться за лидирующие позиции. Когда со мной связались, команда как раз была в лидерах. Поэтому я принял решение приехать сюда.