«Динамо» интересуется нападающим «Оренбурга»

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв может перейти в «Динамо».
В трансфере форварда лично заинтересован главный тренер московского клуба Марцел Личка.
Однако стороны пока не вступали в переговоры.
Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв может перейти в «Динамо».
В трансфере форварда лично заинтересован главный тренер московского клуба Марцел Личка.
Однако стороны пока не вступали в переговоры.
Если про наших нападающих, то, Смолов- лучше остальных, опытнее, техничный, с выдумкой, но возрастной. Тюкавин -незабивной, двигается плохо, оборону соперника тревожит нечасто, чисто позиционный нападающий и очень зависимый. Грулев- очень ограниченный форвард, некреативный. Гладышев- техничный, умный нападающий, но практически без игровой практики. Отсюда вывод- нужен подвижный, забивной и умный форвард.
Если про наших нападающих, то, Смолов- лучше остальных, опытнее, техничный, с выдумкой, но возрастной. Тюкавин -незабивной, двигается плохо, оборону соперника тревожит нечасто, чисто позиционный нападающий и очень зависимый. Грулев- очень ограниченный форвард, некреативный. Гладышев- техничный, умный нападающий, но практически без игровой практики. Отсюда вывод- нужен подвижный, забивной и умный форвард.