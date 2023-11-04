Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Динамо» интересуется нападающим «Оренбурга»

Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 18:45
Ну, так кто же у меня на аватарке?
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 18:41, ред.
Так ведь и у вас защитников хватает, но берете же новых.
Если про наших нападающих, то, Смолов- лучше остальных, опытнее, техничный, с выдумкой, но возрастной. Тюкавин -незабивной, двигается плохо, оборону соперника тревожит нечасто, чисто позиционный нападающий и очень зависимый. Грулев- очень ограниченный форвард, некреативный. Гладышев- техничный, умный нападающий, но практически без игровой практики. Отсюда вывод- нужен подвижный, забивной и умный форвард.
Сп62
Сп62
вчера в 18:32
Тюкавин, Гладышев, Грулёв, Смолов. Куда ещё?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:48
Присмотрели хорошего нападающего - это точно.
Capral
Capral
вчера в 16:56
Неудивительно, команде нужен нападающий. Давно об этом говорю.
ermak6848
ermak6848
вчера в 16:03
Селекция у фк ДИНАМО работает хорошо
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 