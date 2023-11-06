Карпин назвал причину отсутствия Уткина в составе на матч с «Оренбургом»

Главный тренер «Ростова» высказался перед матчем 14-го тура РПЛ с «Оренбургом».

Мы всегда приезжаем за два дня и тренируемся в том городе, где играем. Матч будет сложным. У нас тоже было такое, что больше месяца не выигрывали. У всех команд бывают такие не очень удачные с точки зрения результата моменты. С точки зрения игры мне многое понравилось, что делает «Оренбург».

Что касается сложностей с составом, Мелехин получил четыре жёлтые карточки, плюс у Уткина есть кое‑какие противопоказания играть на этом поле.