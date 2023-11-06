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Карпин назвал причину отсутствия Уткина в составе на матч с «Оренбургом»

вчера, 13:58
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург1 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался перед матчем 14-го тура РПЛ с «Оренбургом».

Мы всегда приезжаем за два дня и тренируемся в том городе, где играем. Матч будет сложным. У нас тоже было такое, что больше месяца не выигрывали. У всех команд бывают такие не очень удачные с точки зрения результата моменты. С точки зрения игры мне многое понравилось, что делает «Оренбург».

Что касается сложностей с составом, Мелехин получил четыре жёлтые карточки, плюс у Уткина есть кое‑какие противопоказания играть на этом поле.

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Все комментарии
7yuz28puk3aa
7yuz28puk3aa
вчера в 14:21
Обычно он просто как капризное дитятко говорит "Мне так захотелось!"
Мaлик
Мaлик
вчера в 14:16
В принципе все правильно он сказал.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:12
Обстоятельный ответ Валеры, даже как то не похоже на него.
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