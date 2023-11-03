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Матиас Суле не планирует играть за сборную Италии

вчера, 18:49

Нападающий «Фрозиноне» Матиас Суле, который имеет шансы стать частью сборной Италии, рассказал о своем решении выступать за национальную команду Аргентины.

Я разговаривал со Спаллетти, сказал ему правду. Италия хочет видеть меня в качестве игрока сборной, но на самом деле я чувствую себя аргентинцем.

Я поблагодарил его, но намерен ждать вызова в команду Аргентины, так велит мне сердце.

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Все комментарии
John 5mith
John 5mith ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 23:54
В смысле когда у него была возможность стать чемпионом мира с Испанией?
Вообще-то раньше такой выбор сделали Давид Трезеге и Мауро Каморанези. Оба чемпионами мира стали. Не с Аргентиной.
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:34
Тоже самое, если не ошибаюсь, сделал Мессеныш, когда у него был шанс играть за Испанию...
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:27
Ну, что ж - это осознанный выбор Суле.
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