Матиас Суле не планирует играть за сборную Италии

Нападающий «Фрозиноне» Матиас Суле, который имеет шансы стать частью сборной Италии, рассказал о своем решении выступать за национальную команду Аргентины.
Я разговаривал со Спаллетти, сказал ему правду. Италия хочет видеть меня в качестве игрока сборной, но на самом деле я чувствую себя аргентинцем.
Я поблагодарил его, но намерен ждать вызова в команду Аргентины, так велит мне сердце.
Вообще-то раньше такой выбор сделали Давид Трезеге и Мауро Каморанези. Оба чемпионами мира стали. Не с Аргентиной.
Вообще-то раньше такой выбор сделали Давид Трезеге и Мауро Каморанези. Оба чемпионами мира стали. Не с Аргентиной.