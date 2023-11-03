Матиас Суле не планирует играть за сборную Италии

Нападающий «Фрозиноне» , который имеет шансы стать частью сборной Италии, рассказал о своем решении выступать за национальную команду Аргентины.

Я разговаривал со Спаллетти, сказал ему правду. Италия хочет видеть меня в качестве игрока сборной, но на самом деле я чувствую себя аргентинцем.

Я поблагодарил его, но намерен ждать вызова в команду Аргентины, так велит мне сердце.