Глава МОК хочет, чтобы Месси сыграл на Олимпиаде в Париже

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что хотел бы видеть нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины на Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

Было бы здорово, если бы он смог сыграть в Париже. Игры — это амбиция для многих звёзд футбола, таких как Мбаппе. Для Лионеля Месси это будет означать шанс снова написать историю. Он может стать единственным игроком в истории, у которого будет две золотые медали и титул чемпиона мира.

Я не хочу вмешиваться в решения тренера сборной Аргентины, но для Месси это была бы отличная возможность. Если он сыграет, у Аргентины будет больше шансов выиграть золотую медаль, это будет здорово для футбола и Олимпийских игр.