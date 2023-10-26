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Глава МОК хочет, чтобы Месси сыграл на Олимпиаде в Париже

26 октября 2023, 13:45

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что хотел бы видеть нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси на Олимпийских играх в Париже в 2024 году.

Было бы здорово, если бы он смог сыграть в Париже. Игры — это амбиция для многих звёзд футбола, таких как Мбаппе. Для Лионеля Месси это будет означать шанс снова написать историю. Он может стать единственным игроком в истории, у которого будет две золотые медали и титул чемпиона мира.

Я не хочу вмешиваться в решения тренера сборной Аргентины, но для Месси это была бы отличная возможность. Если он сыграет, у Аргентины будет больше шансов выиграть золотую медаль, это будет здорово для футбола и Олимпийских игр.

Летняя Олимпиада будет проходить с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Напомним, Месси выигрывал Олимпийские игры 2008 года.

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Все комментарии
амурец
амурец
вчера в 00:44
Если толтко на играх для пенсионеров
de1-pier0
de1-pier0
26 октября в 16:09
Там где Месси,там победа,зрелище,и настоящие люди которые любят футбол. Если выиграют олимпиаду и кубок Америки,можно замахнутся на ещё один золотой мяч,2013 году за что дали Нарциссу который не взял не один трофей. Так что вперёд Месси...
Imrebellion
Imrebellion
26 октября в 15:56
Отличный байт на новый хайповый движ)
Ironigor
Ironigor
26 октября в 14:36
Каждый чиновник думает только о прибыли своего форума !)
shlomo2
shlomo2
26 октября в 14:27
Ну для многих его фанатов это тоже было бы здорово.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
26 октября в 14:21, ред.
Всем известно, что Бах - композитор.. Сочинять умеет.. Но Токкаты в исполнении Месси на ОИ уже не будет.. Он её уже исполнил.. Блестяще .. 🎸.. 👍.
Митя Митин
Митя Митин
26 октября в 14:08
С таким ОК могут разрешить играть на ои кому угодно!
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