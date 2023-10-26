Глава МОК хочет, чтобы Месси сыграл на Олимпиаде в Париже

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что хотел бы видеть нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси на Олимпийских играх в Париже в 2024 году.
Было бы здорово, если бы он смог сыграть в Париже. Игры — это амбиция для многих звёзд футбола, таких как Мбаппе. Для Лионеля Месси это будет означать шанс снова написать историю. Он может стать единственным игроком в истории, у которого будет две золотые медали и титул чемпиона мира.
Я не хочу вмешиваться в решения тренера сборной Аргентины, но для Месси это была бы отличная возможность. Если он сыграет, у Аргентины будет больше шансов выиграть золотую медаль, это будет здорово для футбола и Олимпийских игр.
Летняя Олимпиада будет проходить с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Напомним, Месси выигрывал Олимпийские игры 2008 года.
https://youtu.be/nUtTfjq7CyU?feature=shared