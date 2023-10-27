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Промес не сыграет с «Факелом»

вчера, 16:44
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак14:00 Не начался

Нападающий «Спартака» Квинси Промес не сыграет с «Факелом» в РПЛ. Игрок остался в Москве.

Матч состоится в Воронеже 28 октября.

В 16 поединках текущего сезона Промес забил 5 голов и отдал 6 голевых передач.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 22:46
Игра покажет роль Промеса в команде и она значима. Надеюсь Спартак не потеряет очки. Не начудили бы судьи. А могут. Как два пальца об асфальт.
ABir
ABir
вчера в 20:30
Лечись Антоха, в Воронеже должны и без тебя решить турнирные задачи.
makkie
makkie
вчера в 20:00
Тяжело будет в атаке без Промеса.
Но лучше поберечь ключевого игрока на один матч, чем выпускать его не до конца готовым с риском усугубить травму.
Значит вместо Промеса выйдет Зиньковский, а на другой фланг Бонгонда.
протон
протон
вчера в 19:28
А перед Факелом это как-то напрягает. Вы на место в таблице не смотрите, вы посмотрите на последние результаты Факела при Ташуеве. Легко там и с Промесом не было бы.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 19:09
Спасибо, как то проследил...
Сп62
Сп62 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 19:08
Было объявлено, что травма мышцы.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:55
Причина?
Не диарея часом?))
Валерыч
Валерыч
вчера в 18:28
Это не проблема для Спартака.
Зиньковский может сыграть за него.
5j8dvgsu4tud
5j8dvgsu4tud
вчера в 16:59
И без Антошки Спартак уделает этот воронежский отстой
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:54
В форме сфоткался и хватит с него, устал
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