Нападающий «Спартака» Квинси Промес не сыграет с «Факелом» в РПЛ. Игрок остался в Москве.
Матч состоится в Воронеже 28 октября.
В 16 поединках текущего сезона Промес забил 5 голов и отдал 6 голевых передач.
Нападающий «Спартака» Квинси Промес не сыграет с «Факелом» в РПЛ. Игрок остался в Москве.
Матч состоится в Воронеже 28 октября.
В 16 поединках текущего сезона Промес забил 5 голов и отдал 6 голевых передач.
Но лучше поберечь ключевого игрока на один матч, чем выпускать его не до конца готовым с риском усугубить травму.
Значит вместо Промеса выйдет Зиньковский, а на другой фланг Бонгонда.
Но лучше поберечь ключевого игрока на один матч, чем выпускать его не до конца готовым с риском усугубить травму.
Значит вместо Промеса выйдет Зиньковский, а на другой фланг Бонгонда.
Не диарея часом?))
Не диарея часом?))
Зиньковский может сыграть за него.
Зиньковский может сыграть за него.