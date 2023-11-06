Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыОтбор ЧМ-2026. Южная Америка

17-летний Эндрик вызван в сборную Бразилии. Он повторил достижение Роналдо

вчера, 23:08

17-летний нападающий «Флуминенсе» Эндрик, который летом 2024 года присоединится к «Реалу», вызван в сборную Бразилии на матчи отбора к ЧМ-2026 против сборных Колумбии и Аргентины, которые пройдут 17 и 22 ноября соответственно.

Последним 17-летним футболистом, который был вызван в основную сборную Бразилии, являлся Роналдо в 1993 году.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Стало известно, когда Бальбуэна вернётся в расположение «Динамо»
Сегодня, 18:52
ОфициальноСтал известен расширенный состав команды России на ноябрьский сбор
Сегодня, 15:19
ОфициальноОбъявлен состав национальной команды России U21 на ноябрьский сбор
Сегодня, 14:52
Роналду не сыграет в ближайшем матче Лиги чемпионов АФК
Сегодня, 12:18
Рахимов рассказал о причинах отсутствия Лисаковича в матче с «Уралом»
Сегодня, 08:57
Бальбуэна не сыграет против «Сочи» из-за рождения ребёнка
Вчера, 18:44
Сортировать
Все комментарии
efmb859hhg52
efmb859hhg52
сегодня в 00:58
Прямо как Пеле на ЧМ 58)
Qu Bert Nilingus
Qu Bert Nilingus
сегодня в 00:56
Против Ботофаго выдал конечно перфоманс. Казалось бы, что потерял место в основе, да и практически перестал вообще выходить на замену, став больше сосредотачиваться не на футболе, но в последнее время очень хорош и абсолютно заслуженно получил вызов в сборную. Прямо сейчас - он этого заслуживает.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:51, ред.
Кстати, когда я призывал Переса зимой найти форварда, я забыл про Эндрика как раз. Хотя по нарезкам о нём можно только сказать, что он накачанный очень, фактурой на 25-летнего игрока похож) Но при этом росточком пока практически с Пеонеля, что не особо для забивного форварда хорошо. Ему ещё 17, должен подрасти, посмотрим, насколько.

P.S. Но зато это и значит, что зимой, скорее всего, Перес не будет искать форварда, будем без форварда сезон играть, и очень сложно будет добиться каких-то результатов, но посмотрим.
протон
протон
сегодня в 00:07
Слежу за ним с момента договоренности Палмейраса с Реалом, могу с уверенностью сказать, что я никогда не видел более зрелого бразильца до 20 лет, чем Эндрик. Очень спокойный, во главу угла ставит только тренировки, отвергает алкоголь и клубы (хоть и мал еще для этого, но мы понимаем, что они могут начать и в 15). Впечатляют его физика и техника, что-то между Халком и Зубастиком, но ему еще развиваться и развиваться, так что остаться только пожелать удачи.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:01
Ну это ещё вообще ничего не значит.
Лавку полировать любой может !)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 