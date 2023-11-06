17-летний Эндрик вызван в сборную Бразилии. Он повторил достижение Роналдо

17-летний нападающий «Флуминенсе» Эндрик, который летом 2024 года присоединится к «Реалу», вызван в сборную Бразилии на матчи отбора к ЧМ-2026 против сборных Колумбии и Аргентины, которые пройдут 17 и 22 ноября соответственно.
Последним 17-летним футболистом, который был вызван в основную сборную Бразилии, являлся Роналдо в 1993 году.
P.S. Но зато это и значит, что зимой, скорее всего, Перес не будет искать форварда, будем без форварда сезон играть, и очень сложно будет добиться каких-то результатов, но посмотрим.
P.S. Но зато это и значит, что зимой, скорее всего, Перес не будет искать форварда, будем без форварда сезон играть, и очень сложно будет добиться каких-то результатов, но посмотрим.