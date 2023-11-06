17-летний Эндрик вызван в сборную Бразилии. Он повторил достижение Роналдо

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вчера, 23:08

17-летний нападающий «Флуминенсе» , который летом 2024 года присоединится к «Реалу», вызван в сборную Бразилии на матчи отбора к ЧМ -2026 против сборных Колумбии и Аргентины, которые пройдут 17 и 22 ноября соответственно.

Последним 17-летним футболистом, который был вызван в основную сборную Бразилии, являлся в 1993 году.