«Реал» уволил главного врача клуба

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вчера, 14:26

«Реал» уволил начальника медицинской службы клуба Нико Михича, который работал в Мадриде с 2017 года.

Ключевую роль в этом решении сыграла ситуация с летним новичком команды . Турок перешел в «Реал» с небольшой травмой мениска, и врачи клуба сначала решили не проводить операцию, подумав, что игрок сможет восстановиться благодаря консервативному лечению. Однако этого не случилось, и в итоге Гюлеру всё равно пришлось перенести хирургическое вмешательство. Кроме того, уже затем у турка возникли мышечные проблемы, с которыми медики мадридцев не справлялись должным образом.

Также известно, что в «Реале» недовольны тем, как Михич проводил лечение мышечных травм у ряда игроков в прошлом сезоне. Так, из-за похожих повреждений много времени пропустили Карим Бензема, Давид Алаба и Дани Себальос.