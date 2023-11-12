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«Реал» уволил главного врача клуба

вчера, 14:26

«Реал» уволил начальника медицинской службы клуба Нико Михича, который работал в Мадриде с 2017 года.

Ключевую роль в этом решении сыграла ситуация с летним новичком команды Ардой Гюлером. Турок перешел в «Реал» с небольшой травмой мениска, и врачи клуба сначала решили не проводить операцию, подумав, что игрок сможет восстановиться благодаря консервативному лечению. Однако этого не случилось, и в итоге Гюлеру всё равно пришлось перенести хирургическое вмешательство. Кроме того, уже затем у турка возникли мышечные проблемы, с которыми медики мадридцев не справлялись должным образом.

Также известно, что в «Реале» недовольны тем, как Михич проводил лечение мышечных травм у ряда игроков в прошлом сезоне. Так, из-за похожих повреждений много времени пропустили Карим Бензема, Давид Алаба и Дани Себальос.

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Реал  Гюлер Арда
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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:48
Сомневаюсь, что это специалист был неграмотным. Работал не один год, как никак. Травмы не всегда проблемы врачей. Есть еще физиотерапевты, фитнес тренеры и т.д. Причина может быть в более сложной цепочке событий. Но что-то менять, безусловно, было нужно
ABir
ABir
вчера в 16:52
Нашли крайнего врача. Прямо дело врачей.
Василий 50
Василий 50
вчера в 16:12
Врач много значит в футболе.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 15:23
Иногда пациенты сами виноваты, что должным образом не восстанавливаются, не выполняют рекомендации.
Михичу не о чем жалеть, он видел Бенза, Рона и других
shlomo
shlomo
вчера в 14:46
Ну решение наверное верное, если есть такие случаи. удачи в поиске нового специалиста.
Гость
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