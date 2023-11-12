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Смолов пропустит матч «Динамо» — «Оренбург»

вчера, 14:58
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов не сможет сыграть в воскресном матче 15-го тура РПЛ с «Оренбургом». У форварда повреждение мышц бедра.

Матч «Динамо» — «Оренбург» пройдет сегодня на «ВТБ Арене», начало — в 16:30 мск.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 15:30, ред.
Ваня, Приветище!!!
Ваня, Гладышев- безусловно талантище, но ему нужен Смолов, пока, во всяком случае. Конечно, сегодня надо побеждать, без вариантов, тем более, Личка хорошо знаком со своими бывшими. Но очень важно- не попадаться на контратаки соперника, коими, гости неплохо владеют, а прошлая игра в Сочи показала, что мы частенько попадаемся на эти вещи...

Что касается меня, то я выбрал наше женское ДИНАМО, которое, в этоже время играет в Туле с местной, весьма неуступчивой командой. К сожалению, одну игру, сегодня- мы уже проиграли, в бенди, в Москве- принципиальному Воднику 4:5, при двух незабитых пенальти.

Будем надеяться, что это- первая и последняя наша осечка сегодня.
stanichnik
stanichnik
вчера в 15:21
Не вижу большой трагедии в том, что в составе Динамо против Оренбурга не будет Смолова, если опасаться сегодняшнего соперника, то зачем тогда заявлять об амбициях на медали этого сезона, но и недооценивать гостей тоже нельзя.

В обойме москвичей есть ещё Гладышев, которому выпадает хороший шанс доказать, что достоин на большее, чем выходить на замены, а гол в прошлом матче с футбольным клубом Сочи был не случаен.

А кто из них Гладышев или Тюкавин выйдет в старте, а может сразу оба узнаем уже совсем скоро. Болейте за своих, а не против чужих!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:05
И без него обойдутся.
Интерес
Интерес
вчера в 15:03
Должны справиться без него.
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:02
Старенький стал дядя Фёдор...
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