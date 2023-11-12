Смолов пропустит матч «Динамо» — «Оренбург»

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вчера, 14:58

Нападающий «Динамо» не сможет сыграть в воскресном матче 15-го тура РПЛ с «Оренбургом». У форварда повреждение мышц бедра.

Матч «Динамо» — «Оренбург» пройдет сегодня на «ВТБ Арене», начало — в 16:30 мск.