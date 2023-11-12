Смолов пропустит матч «Динамо» — «Оренбург»

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов не сможет сыграть в воскресном матче 15-го тура РПЛ с «Оренбургом». У форварда повреждение мышц бедра.
Матч «Динамо» — «Оренбург» пройдет сегодня на «ВТБ Арене», начало — в 16:30 мск.
Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов не сможет сыграть в воскресном матче 15-го тура РПЛ с «Оренбургом». У форварда повреждение мышц бедра.
Матч «Динамо» — «Оренбург» пройдет сегодня на «ВТБ Арене», начало — в 16:30 мск.
В обойме москвичей есть ещё Гладышев, которому выпадает хороший шанс доказать, что достоин на большее, чем выходить на замены, а гол в прошлом матче с футбольным клубом Сочи был не случаен.
А кто из них Гладышев или Тюкавин выйдет в старте, а может сразу оба узнаем уже совсем скоро. Болейте за своих, а не против чужих!
В обойме москвичей есть ещё Гладышев, которому выпадает хороший шанс доказать, что достоин на большее, чем выходить на замены, а гол в прошлом матче с футбольным клубом Сочи был не случаен.
А кто из них Гладышев или Тюкавин выйдет в старте, а может сразу оба узнаем уже совсем скоро. Болейте за своих, а не против чужих!