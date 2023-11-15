«Манчестер Сити» сообщил о рекордных доходах и прибыли в сезоне 2022/23

1700060468

вчера, 18:01

«Манчестер Сити» в своём финансовом отчёте за сезон 2022/23 сообщил о рекордных доходах и прибыли второй год подряд.

Выручка составила 712,8 миллиона фунтов стерлингов, что на 99,8 млн больше, чем за предыдущие двенадцать месяцев. Прибыль — 80,4 млн (прежний рекорд — 41,7 млн). Значительные показатели роста были зафиксированы в области рекламы, трансляций и игровых дней.

Значительно увеличилась средняя посещаемость всех игр женской команды и установлен новый рекорд по продажам абонементов.

На основных аккаунтах клуба в соцсетях было зафиксировано 6,9 млрд просмотров видео, что на 107% больше, чем годом ранее. Количество членов официального клуба болельщиков «горожан» выросло на 33%.

Общая ТВ-аудитория достигла 786 млн человек во всех турнирах, что на 28% выше, чем было в сезоне 2021/22.