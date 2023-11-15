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«Манчестер Сити» сообщил о рекордных доходах и прибыли в сезоне 2022/23

вчера, 18:01

«Манчестер Сити» в своём финансовом отчёте за сезон 2022/23 сообщил о рекордных доходах и прибыли второй год подряд.

Выручка составила 712,8 миллиона фунтов стерлингов, что на 99,8 млн больше, чем за предыдущие двенадцать месяцев. Прибыль — 80,4 млн (прежний рекорд — 41,7 млн). Значительные показатели роста были зафиксированы в области рекламы, трансляций и игровых дней.

Значительно увеличилась средняя посещаемость всех игр женской команды и установлен новый рекорд по продажам абонементов.

На основных аккаунтах клуба в соцсетях было зафиксировано 6,9 млрд просмотров видео, что на 107% больше, чем годом ранее. Количество членов официального клуба болельщиков «горожан» выросло на 33%.

Общая ТВ-аудитория достигла 786 млн человек во всех турнирах, что на 28% выше, чем было в сезоне 2021/22.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 10:11
Это всё не интересно.
МЮ не был сильной командой с суперигроками и супертренером, МЮ был командой, с характером и они сами себя сделали в МЮ. МС такого не повторить и такой любви не получить и признания. Искусственный проэкт долгострой
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 09:25
На дистанции Сити станет лучшей командой в истории АПЛ. Сейчас это звание удерживает МЮ. Но Сити уже бьет их рекорды. Выиграли требл, 5 чемпионатов за 7 лет, набрали больше всех очков в истории, самая длинная серия побед и без поражений. На очереди выиграть 4 АПЛ подряд. Победа в АПЛ 23/24 сделает из Сити то, что Фергюсон не смог.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Дима Логинов (раскрыть)
сегодня в 08:29
Это если только Марвел будет комиксы про футбол писать, то такой сценарий возможен.
АПЛ была всегда самой зрелищной лигой и она не заметит этот Сити на дистанции, кто бы ни приписывал им заслуги медийного характера.
АПЛ это по-прежнему Ливерпуль, Челси , МЮ, Арсенал, да, и Сити.
Но есть Реал и Бавария, вот они будут выше Сити всегда
R. Carlos
R. Carlos
сегодня в 07:52
Так как цена на нефть выросла
112910415
112910415
сегодня в 05:49
эта деятельность не только приятна, но и выгодна
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:49
Было бы странным не услышать о баснословных доходах у клуба, который выиграл всё и является самый сильным на планете в футбольном смысле.
Ron09
Ron09
вчера в 21:13
Каждый день засыпая Неймар думает о последних днях в Барселоне как он берет 220 млн и освобождается от футбола
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:11
Есть ещё пример, Играют Ман.Сити и МЮ за кого вы за Голиафа или Давида,, А вы за Давида он побеждает, вот коррупция в миг испарилась, ведь все зап за андердогах,, если побеждает Голиаф Мешок опять победил, ну у МЮ не САФа грязные бумажки арабов не купят историю!!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:05
Деньги делают деньги!
Успехи видны.
Agamaga...............
Agamaga...............
вчера в 21:03
Гвардиола словно турбина для двигателя автомобиля. Мощности добавил в разы МС.
Dima salev
Dima salev
вчера в 20:21
Можно Гвардиоле платить 10 лет в перёд. Это его заслуги
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 20:02
Стабильность привнёс Гвардиола. До этого клуб всё-таки был в поиске. Горожа нам желательно подольше подержать у себя каталонца, чтобы окончательно превратиться в топ-клуб. Думаю, деньги АПЛ этому поспособствуют.

Ну и победы, конечно. Такими темпами лет через 10 Барселона и Реал отойдут на второй план и будущее будет за английскими клубами, включая Сити.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 19:30
Деньги рождают деньги.
allemz
allemz ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 18:22
Грамотный менеджмент заключается в продаже жалкого и паразитарного ямайца, не давая вирусу дальше размножаться
Elliada
Elliada
вчера в 18:20
Вот пример идеального клуба. Грамотный менеджмент + успехи на поле. МС пример для остальных. Так держать.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 18:13
Сейчас еще и арена обновится, доходы будут еще больше. По сути Манчестер Сити уже сейчас супер бренд, но такими темпами еще лет 10 и Сити будет будет ТОП-3 в мире. Я уверен в этом. Менеджмент работает очень грамотно.
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