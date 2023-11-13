Бавария закончила финансовый год с прибылью

«Бавария» с прибылью завершила финансовый год.
Мюнхенцы опубликовали итоги финансового года, который длился с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023-го.
Оборот коллектива за год вырос с 665,7 млн евро до 854,2 млн, что является рекордом. Собственный капитал «Баварии» вырос до 536,5 млн евро. Прибыль клуба до уплаты налогов оказалась на уровне 54,5 млн евро, чистая прибыль – 35,7 млн.
Клуб завершил финансовый год с прибылью в 31-й раз подряд. Это рекордный показатель в мировом футболе.
Если брать футбол как продукт ,то в Бундеслиге этот продукт свеж ,красив и привлекателен.
Я бы поучился финансовой грамотности у этих ребят, при этом они могут купить практически любого без кредита!
И ни хозяев тебе шейхов, ни мутных олигархов, ни продажи прав на название стадиона в рассрочку и подкупа судей) да что это немцы себе позволяют?))
Если брать футбол как продукт ,то в Бундеслиге этот продукт свеж ,красив и привлекателен.
Я бы поучился финансовой грамотности у этих ребят, при этом они могут купить практически любого без кредита!
И ни хозяев тебе шейхов, ни мутных олигархов, ни продажи прав на название стадиона в рассрочку и подкупа судей) да что это немцы себе позволяют?))