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Бавария закончила финансовый год с прибылью

вчера, 18:19

«Бавария» с прибылью завершила финансовый год.

Мюнхенцы опубликовали итоги финансового года, который длился с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023-го.

Оборот коллектива за год вырос с 665,7 млн евро до 854,2 млн, что является рекордом. Собственный капитал «Баварии» вырос до 536,5 млн евро. Прибыль клуба до уплаты налогов оказалась на уровне 54,5 млн евро, чистая прибыль – 35,7 млн.

Клуб завершил финансовый год с прибылью в 31-й раз подряд. Это рекордный показатель в мировом футболе.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:25
Вот это уровень! никаких долгов.
Если брать футбол как продукт ,то в Бундеслиге этот продукт свеж ,красив и привлекателен.
Я бы поучился финансовой грамотности у этих ребят, при этом они могут купить практически любого без кредита!
И ни хозяев тебе шейхов, ни мутных олигархов, ни продажи прав на название стадиона в рассрочку и подкупа судей) да что это немцы себе позволяют?))
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:16
Наверное хорошо работают юристы и финансисты в клубе.
Indzaghi
Indzaghi
вчера в 18:58
После покупки Харри Кейна на этот год прибыль может и не быть.
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