Бавария закончила финансовый год с прибылью

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вчера, 18:19

«Бавария» с прибылью завершила финансовый год.

Мюнхенцы опубликовали итоги финансового года, который длился с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023-го.

Оборот коллектива за год вырос с 665,7 млн евро до 854,2 млн, что является рекордом. Собственный капитал «Баварии» вырос до 536,5 млн евро. Прибыль клуба до уплаты налогов оказалась на уровне 54,5 млн евро, чистая прибыль – 35,7 млн.

Клуб завершил финансовый год с прибылью в 31-й раз подряд. Это рекордный показатель в мировом футболе.