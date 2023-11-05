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Transfermarkt назвал самых дорогих игроков РПЛ в категории 28-38 лет

вчера, 09:28

Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих футболистов Российской Премьер-Лиги в возрасте от 28 до 38 лет.

Первое место занял защитник «Зенита» Дуглас Сантос (29 лет, 18 млн евро). Второе — одноклубник бразильца Вильмар Барриос (30 лет, 16 млн). Третьим стал Виллиан из ЦСКА (28 лет, 7 млн).

Transfermarkt назвал самых дорогих игроков РПЛ в категории 28-38 лет

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 23:42
все эти игроки по цифрам стоят дороже,потому что продаются только за твёрдую валюту всех времён и народов,а не за всякие мнимые евро-баксы-стерлинги.
Поэтому Игорёк стоит не 2 ляма, а все 200.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:54
Цирк да и только))) Игроки РФПЛ бесценны!
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 14:56
Я извиняюсь, а чем идущий пешком и не умеющий бегать Дзюба дороже чем работящий, очень выносливый и энергичный Ионов? Ионов работает намного качественнее, если бы у меня был выбор купить игрока атаки, я бы Дзюбу не выбирал
kazakoff
kazakoff
вчера в 13:19
Трансфермаркет явно не смотрит РПЛ, цены от балды
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:44, ред.
На Промеса цена...по-моему занижена....правильный игрок....
Может какие нибудь внешние факторы повлияли...
В свои 31....явный решала...способный повлиять на ход любого матча...
И оценка ..всего в "2 Смолова" - явно занижена...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 11:53
Самых дорогих?
Слишком громко сказано.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 11:22
Кому нужен вратарь на сезон или пол сезона
vkn24uuff6f2
vkn24uuff6f2
вчера в 10:44
Легионеров больше ценят, наши как обычно в пролете
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:23
Рукаку 3.5??? ахаха, ну кому он нужен вообще??
stanichnik
stanichnik
вчера в 09:55
Интересно, а кто клюнет на Шунина в его тридцать шесть лет, даже если Трансфермаркет оценивает его всего в шестьсот тысяч?
lotsman
lotsman
вчера в 09:40
К чему такие рейтинги, я не понимаю.
нечитайло
нечитайло
вчера в 09:35
Российские ребята в пролете
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