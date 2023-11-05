Transfermarkt назвал самых дорогих игроков РПЛ в категории 28-38 лет

Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих футболистов Российской Премьер-Лиги в возрасте от 28 до 38 лет.
Первое место занял защитник «Зенита» Дуглас Сантос (29 лет, 18 млн евро). Второе — одноклубник бразильца Вильмар Барриос (30 лет, 16 млн). Третьим стал Виллиан из ЦСКА (28 лет, 7 млн).
Поэтому Игорёк стоит не 2 ляма, а все 200.
Поэтому Игорёк стоит не 2 ляма, а все 200.
Может какие нибудь внешние факторы повлияли...
В свои 31....явный решала...способный повлиять на ход любого матча...
И оценка ..всего в "2 Смолова" - явно занижена...
Может какие нибудь внешние факторы повлияли...
В свои 31....явный решала...способный повлиять на ход любого матча...
И оценка ..всего в "2 Смолова" - явно занижена...
Слишком громко сказано.
Слишком громко сказано.