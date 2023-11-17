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Роналду — первый игрок в истории, забивший 10 голов за сборную в 38 лет

вчера, 09:29

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил гол в матче с Лихтенштейном в отборе на чемпионат Европы 2024 года.

Футболист стал первым игроком в истории, забившим 10 мячей за национальную команду в возрасте 38 лет. Форвард находится среди лидеров текущего отборочного цикла (у Ромелу Лукаку из сборной Бельгии 10 голов и 1 результативная передача).

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Agamaga............... (раскрыть)
вчера в 21:11
ЧМ шальной, там всё от обороны и вратарей зависит, а у портов старый Пепе и и воротчик не Мартинес, который аргов спас.
KTS16_
KTS16_
вчера в 20:54
Месси улыбнулся 🙃
Nety
Nety ответ Тёма Ветров (раскрыть)
вчера в 19:15, ред.
Да ладно, там такое бабло сыпят. Надо будет они за него сами забивать будут. Главное что бы на Месси гол записали.
SonicStar
SonicStar ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:40
Ага, учитывая, что Месси ещё нет 38 лет )
Agamaga...............
Agamaga............... ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 18:32
Это мы тоже слышали. Но вот вопрос: Что же в таком посредственном турнире как ЧМ не дотащил? Неужели ждал соперников уровня Лудогорца, Мальмё, Вольфсбурга, Лихтенштейн? Неужели из пяти попыток на ЧМ нельзя было хоть разок выиграть? Ведь и за нырки судьи ставили охотно пенальти.
Илья Пыркин
Илья Пыркин ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:29
Я считаю, что вспомнят обоих, как великих футболистов своего времени)
Elliada
Elliada ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 18:02
Вообще-то, я имел ввиду сейчас, а не всю карьеру целиком. Роналду более двух лет не может выиграть трофеи, хотя забивает регулярно. Сейчас у него только рекорды за количество матчей, например, 200 матчей за сборную, или рекорды за голы, как в этой новости.
Karkaz
Karkaz ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:46, ред.
Что значит, это всё что у него есть? У него есть все титулы значимые что и у Месси, только ЧМ нет. И? Разница всего в 1 титул/трофей. У Роналду победа, трофеи в ЛЧ есть? Есть. В чемпионатах есть? Есть. На евро есть? Есть. Золотой мяч есть? Есть. Т.е. у него и титулы есть и еще индивидуальные награды, рекорды. Так что не надо преуменьшать и делать вид как будто у него только мячи забитые, все знают как есть на самом деле.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 17:14
Это точное и правильное определение. Достаточно мимолётного взгляда на соперников Лео и Рони, чтобы понять, где небо и земля. Притом, что португальцу каждый отбор достаются команды ни чета аргентинцу.
Даже сравнивать не стал бы. Дохлое дело.
протон
протон
вчера в 17:11
В последнее время замечаю что хейтеров в отношении Рона становится меньше. Комменты типа «король лихтенштейна» не набирают у хейтеров плюсы. Адекватный болельщик видит что Рон в этом сезоне в порядке, при том что 39-тый год жизни идёт
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Agamaga............... (раскрыть)
вчера в 16:23
Это всё мы уже слышали, но кто смотрел эти четыре турнира знают, что Роналду тащил почти в одиночку
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:03
С такими группами, какие достаются дайверу ,он и в 40 десяток наколотит.
Который год замечаю ,что портам достаются группы с двумя карликами в составе. Андорре ,Сан-Марине или Лихтам забивать легко.
Тот же Месси постоянно играет с сильными по футбольным меркам командами Южной Америки...
Merdan Bayramow
Merdan Bayramow ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 15:48
Конечно, где ЛУЧШИЙ там и много критики будет...а по теме месси реально интереса нету...если бы админы расчеты может делать что типа этот чел 100 раз смотрел по теме Роналду, а 50 раз по теме месси...то гадом буду, если просмотр по теме Роналду окажется мало чем месси от самих же фанов месси
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Merdan Bayramow (раскрыть)
вчера в 15:44
Да ты прям как в воду глядишь!) Я только что с вилки о Месси, там точно не так активно ) И точно не все его почитатели обозначились , а тут прям каждый отметился .
Merdan Bayramow
Merdan Bayramow
вчера в 15:43, ред.
Не удивлюсь если я шя зайду в комменты на тему месси..то там не такой много коменты как здесь, от самих фанов месси...Роналду, извените ВЕЛИКИЙ Роналду просто не заставляет вас в покое...интересные люди на самом деле (фаны месси)
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 15:42
Налетели то как. Прям все сразу. Как здорово, что все вы здесь сегодня собрались)
Хотя вы всегда собираетесь под вилками о Роналду чаще, чем о Месси. Хотя пишите, что любите Месси больше) Смешные) Забавные)
Давайте, расскажите что Месси был лучшим в проигранном матче Аргентины Уругваю и что он выиграл ЧМ зато !!! Послушаем снова ваши истории
Шуnя771
Шуnя771 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 15:11
Смотря какие "люди"...
Некоторые и то и другое достижение будут помнить!
x2krr532m3ny
x2krr532m3ny ответ cqnud6xjckjn (раскрыть)
вчера в 14:46
Конечно, не слабые. Крепкие середняки с позициями 20+ из 50 сборных😎
Elliada
Elliada ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 14:36
Через пару лет, что люди вспомнят? Кубок мира Месси или 10 голов Роналду за год в 38 лет?
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 14:35
Интересная у тебя логика. Когда я спросил про трофеи, ты ответил, что трофеи выигрывает команда. А тут расхваливаешь балласта, который якобы вытащил 3 ЛЧ и Евро. Если выиграл трофей, балласт молодец, если проиграл это команда виновата?
Elliada
Elliada ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 14:32
Это все, что у него есть. Невнятные рекорды за количество матчей и голы.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:31
Сообщите пожалуйста это достижение господину Месси!
Agamaga...............
Agamaga............... ответ Тёма Ветров (раскрыть)
вчера в 14:10
А что осталось выиграть? Месси все выиграл. Эпоха кончилась, Месси вышел победителем!
ssspartak
ssspartak
вчера в 14:09
Он еще и в 40 лет забивать будет
Agamaga...............
Agamaga............... ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 14:09
Вытащил три подряд ЛЧ? Без Рамоса вытащил? Помним.
ЧЕ выиграл? Вытащил из группы прям с третьего места? Благодаря новому формату. Это по сути вылет был. Ну и, финал, в котором он и не играл по сути.
1580556558
1580556558
вчера в 14:02
Месси, Роналду. Второй постоянно рвется что то кому то доказать, а другой статы на пенках набивает, да золотые мячи левые получает. Победа Аргов на ЧМ это не заслуга Месси, а заслуга их кипера и шейхов. Не просто так же он в ПСЖ уходил
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 13:25
Убедительный ответ Рона на 8 золотой мяч и кубок чемпиона мира)))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:21
Пусть побьет рекорд по поеданию Доширака за минуту
txbd9zxmy4w4
txbd9zxmy4w4 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 13:08, ред.
Про кУпитанов пеших лишканул.)
Однако суть верна на 100 %.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Agamaga............... (раскрыть)
вчера в 13:00
Расскажи это капитану, который вытащил три ЛЧ подряд и Чемпионат Европы на родине французов))
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