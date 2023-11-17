Роналду — первый игрок в истории, забивший 10 голов за сборную в 38 лет

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вчера, 09:29

Нападающий сборной Португалии забил гол в матче с Лихтенштейном в отборе на чемпионат Европы 2024 года.

Футболист стал первым игроком в истории, забившим 10 мячей за национальную команду в возрасте 38 лет. Форвард находится среди лидеров текущего отборочного цикла (у Ромелу Лукаку из сборной Бельгии 10 голов и 1 результативная передача).