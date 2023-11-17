Роналду — первый игрок в истории, забивший 10 голов за сборную в 38 лет

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил гол в матче с Лихтенштейном в отборе на чемпионат Европы 2024 года.
Футболист стал первым игроком в истории, забившим 10 мячей за национальную команду в возрасте 38 лет. Форвард находится среди лидеров текущего отборочного цикла (у Ромелу Лукаку из сборной Бельгии 10 голов и 1 результативная передача).
И потом..., никто эти данные не придумывал. Они просто Есть и всё. И есть они, пока, только у одного человека.
И потом..., никто эти данные не придумывал. Они просто Есть и всё. И есть они, пока, только у одного человека.