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Родригао превзошёл рекорд Головина по точным передачам в матче РПЛ

вчера, 08:22
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)0 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Защитник «Зенита» Родригао сделал 116 точных передач в матче с «Балтикой».

Этот показатель стал рекордным в Премьер-Лиге (статистика доступна с 2009 года). Предыдущее достижение установил бывший полузащитник ЦСКА Александр Головин в игре с «Уралом» в 2016 году (114).

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Все комментарии
Тажутин Артур
Тажутин Артур
вчера в 19:23
Да уж - статистика, все подсчитывают. А у кого рекорд по количеству шагов за матч?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:18
Тут наверное 2 рекорда....
Родригао сделал 116 точных передач в матче с «Балтикой».
Миша Кержаков принял 116 точных передач в матче с «Балтикой».
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:08, ред.
Ничто не вечно под луной .
И я когда-то был молодой !))
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