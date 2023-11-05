Родригао превзошёл рекорд Головина по точным передачам в матче РПЛ

Защитник «Зенита» Родригао сделал 116 точных передач в матче с «Балтикой».
Этот показатель стал рекордным в Премьер-Лиге (статистика доступна с 2009 года). Предыдущее достижение установил бывший полузащитник ЦСКА Александр Головин в игре с «Уралом» в 2016 году (114).
Родригао сделал 116 точных передач в матче с «Балтикой».
Миша Кержаков принял 116 точных передач в матче с «Балтикой».
Родригао сделал 116 точных передач в матче с «Балтикой».
Миша Кержаков принял 116 точных передач в матче с «Балтикой».
И я когда-то был молодой !))
И я когда-то был молодой !))