«Аль-Иттихад» возглавит Марсело Гальярдо

Саудовский «Аль-Иттихад» возглавит аргентинский специалист Марсело Гальярдо. Контракт будет подписан до июня 2025 года с возможностью продления до июня 2027 года.
Ранее саудовцы обращались к испанскому специалисту Хулену Лопетеги. Но он отказался тренировать в Саудовской Аравии, так как хочет ещё поработать в АПЛ.
Крайним местом работы Гальярдо был «Ривер Плейт», который он покинул в декабре 2022 года. Также аргентинец возглавлял уругвайский «Насьональ». В качестве главного тренера 47-летний Гальярдо является чемпионом Уругвая, четырёхкратным обладателем Кубка Южной Америки, двукратным обладателем Кубка Либертадорес, трёхкратным обладателем Кубка Аргентины, двукратным обладателем Суперкубка Аргентины и чемпионом Аргентины.