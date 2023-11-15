«Аль-Иттихад» возглавит Марсело Гальярдо

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вчера, 17:03

Саудовский «Аль-Иттихад» возглавит аргентинский специалист . Контракт будет подписан до июня 2025 года с возможностью продления до июня 2027 года.

Ранее саудовцы обращались к испанскому специалисту . Но он отказался тренировать в Саудовской Аравии, так как хочет ещё поработать в АПЛ .

Крайним местом работы Гальярдо был «Ривер Плейт», который он покинул в декабре 2022 года. Также аргентинец возглавлял уругвайский «Насьональ». В качестве главного тренера 47-летний Гальярдо является чемпионом Уругвая, четырёхкратным обладателем Кубка Южной Америки, двукратным обладателем Кубка Либертадорес, трёхкратным обладателем Кубка Аргентины, двукратным обладателем Суперкубка Аргентины и чемпионом Аргентины.