Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе достиг отметки в 300 забитых мячей, сделав хет-трик в отборочной игре к Чемпионату Европы 2024 года против Гибралтара. На счету француза 254 гола на клубном уровне и 46 за национальную команду.
Мбаппе достиг отметки в 300 голов в возрасте 24-х лет, опередив форвардов «Интер Майами» Лионеля Месси и «Аль-Насра» Криштиану Роналду, которым покорился данный рубеж в 25 лет. Стоит отметить, что француз забил 300 мячей за 407 матчей. Месси для этого потребовалось 418 игр, а Роналду 554.
Также Мбаппе вышел на 3-е место в списке лучших бомбардиров сборной Франции (46 мячей). На второй строчке легенда «Арсенала» Тьерри Анри (51 гол). Лучший бомбардир сборной Франции на данный момент нападающий «Милана» Оливье Жиру (54 мяча).
Мбаппе не виноват в том, что формат отбора на Евро отстойный, и сам по себе является показателем утопического правления Чеферина.
Ну а то, что медийка на этом спортивном безобразии подогревает эмоции, подстрекая общественное мнение к "справедливому суду" и, кстати, нехило так зарабатывая на этом, вы оставляете без внимания.
P.S. Подумайте и не гоните на "лягушонка" там, где не его косяки.
Мбаппе не виноват в том, что формат отбора на Евро отстойный, и сам по себе является показателем утопического правления Чеферина.
Ну а то, что медийка на этом спортивном безобразии подогревает эмоции, подстрекая общественное мнение к "справедливому суду" и, кстати, нехило так зарабатывая на этом, вы оставляете без внимания.
P.S. Подумайте и не гоните на "лягушонка" там, где не его косяки.