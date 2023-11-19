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Мбаппе побил рекорд Месси и Роналду

вчера, 09:03
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция14 : 0Логотип футбольный клуб ГибралтарГибралтарМатч завершен

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе достиг отметки в 300 забитых мячей, сделав хет-трик в отборочной игре к Чемпионату Европы 2024 года против Гибралтара. На счету француза 254 гола на клубном уровне и 46 за национальную команду.

Мбаппе достиг отметки в 300 голов в возрасте 24-х лет, опередив форвардов «Интер Майами» Лионеля Месси и «Аль-Насра» Криштиану Роналду, которым покорился данный рубеж в 25 лет. Стоит отметить, что француз забил 300 мячей за 407 матчей. Месси для этого потребовалось 418 игр, а Роналду 554.

Также Мбаппе вышел на 3-е место в списке лучших бомбардиров сборной Франции (46 мячей). На второй строчке легенда «Арсенала» Тьерри Анри (51 гол). Лучший бомбардир сборной Франции на данный момент нападающий «Милана» Оливье Жиру (54 мяча).

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Все комментарии
Agamaga...............
Agamaga............... ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 17:19
Пусть включают, посмотрим насколько они способны оказать сопротивление. Роналду за Ювентус и МЮ не мог ничего серьёзного показать, за сборную обделался против Марокко. Что он может дать своему клубу конкретно? Ну забьёт ещё несколько голов. Дальше что? По гол + пас за всю карьеру он серьёзно отстаёт от Месси, сыграв на 200 матчей больше.
То, чего вы боялись уже случилось. Месси выиграл всё со своей сборной! Мы, болельщики Барселоны, довольны этим.
УЕСКА
УЕСКА ответ cye96ajwpk3y (раскрыть)
вчера в 16:59
Какой в этом смысл? Тогда кто-то из карликов попадет на ЧМ и займет там место ТОП-сборной. Будем на Чемпионате мира наблюдать подобные матчи. Отбор для того и придуман, чтобы слабые сборные не попадали на крупные турниры и нет необходимости его реформировать. Итак на создавали уже всякие Лиги Наций, Лиги Конференций и прочие бессмысленные турниры, которые мало кому интересны.
Шишанутый
Шишанутый ответ Agamaga............... (раскрыть)
вчера в 16:36
Как барсафаны боятся что саудовские клубы включат в Лч, чуствуют что они там могут оказать серьезную конкуренцию и дойти до высоких стадий а Роналду улучшит свою статистику хотя он и так первый по голам и ассистам в ЛЧ, уделал гнома по полной программе.
Шишанутый
Шишанутый ответ cye96ajwpk3y (раскрыть)
вчера в 16:32
У гнома там свои Боливии и Парагваи есть.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:12
Всем рекордам когда то приходит конец...
Исключения подтверждают правила!
Интерес
Интерес
вчера в 15:13
Правильно это звучит так :Мбаппе улучшил статистические данные Роналду и Месси.
"Мы хотим всем рекордам наши громкие дать имена...".
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 14:12, ред.
Учитывая "юный", по футбольным меркам, возраст Килиана, он будет автором ещё многих рекордов. Не всех, но многих. Я удивляюсь, почему он так мало забил в этом матче. Наверное, не было желания слишком напрягаться. Другого ответа у меня нет.
Agamaga...............
Agamaga............... ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 14:08
Судя по их реакции не чувствуют разницу, и не чувствуют разницу даже персофаны, когда речь идёт про лучшего бомбардира.
Мбаппе не прыгает, но ведь Роналду рвёт футболки, встаёт в стойку после пенальти в ворота какого-нибудь любителя, будто вырвал победу в финале 😀
В чём проблема, если в Европе столько любительских сборных? Проблема будет в ЛЧ, если туда включат клубы из Аравии, превратив турнир в фарс.
протон
протон
вчера в 14:03
Конечно Мбаппе монстр. Но знаете, его голы - явно ниже уровнем чем у того же Месси или Роналду
Он играет в лиге 1. А его период игры в лиге 1 выпал на тот момент, когда она просто мертвейшая. Начиная с 2010, если не раньше, Лига 1 превратилась в болото какое-то. Играют в бей-беги, уровень защиты дно.
Месси хотя бы в Испании колотил, а вот про Роналду и говорить не стоит... Он рвал в самой АПЛ сначала
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Agamaga............... (раскрыть)
вчера в 13:23, ред.
Наша песня хороша, начинай сначала!
Роналду, Роналду, Роналду, Роналду..., Мбаппе, Мбаппе,..., again Роналду...
Что вы заладили ?
Или Роналду с Мбаппе, по вашему, настолько тупенькие, что не чувствуют разницу, кому они кладут банки ? Чё..., Мбаппе, к примеру, вчера на поле прыгал как оголтелый от своего хет-трика, чтоль ?!

P.S. Включите мысль и смотрите на Проблему, а не на стрелочника(ков), которых посылают её (проблему) оголять.
Agamaga...............
Agamaga...............
вчера в 13:06
Гибралтары, Люксембург, Сан-Марино, Лихтенштейн, Мальты и им подобные сборные - половина всех сборных откровенно слабейшие коллективы, можно сказать любители. И даже играя с такими, Роналду потребовалось на 140 матчей больше для достижения отметки 300 голов.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 12:57
условия достижения результатов в этих *рекордах* несопоставимые...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:55, ред.
Друзья.

Мбаппе не виноват в том, что формат отбора на Евро отстойный, и сам по себе является показателем утопического правления Чеферина.
Ну а то, что медийка на этом спортивном безобразии подогревает эмоции, подстрекая общественное мнение к "справедливому суду" и, кстати, нехило так зарабатывая на этом, вы оставляете без внимания.

P.S. Подумайте и не гоните на "лягушонка" там, где не его косяки.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:32
Сколько он ещё таких рекордов достигнет... Не счесть.
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Lewa2708 (раскрыть)
вчера в 12:30
Да и он явно без особой мотивации, ему нужен топ чемп
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 11:09
Очередь за Холандом
Futurista
Futurista ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 11:04
У Мбаппе есть еще минимум 10 лет...у Роналду и Месси уже нет...
cye96ajwpk3y
cye96ajwpk3y
вчера в 11:00, ред.
Отбор на ЧЕ - очередная комедия! Пора разделить на 2 группы: Первая - 32 страны-команды , Вторая - все остальные карлики. Игра с Гибралтаром - это неуважение к болельщикам и самому футболу!
Месси никогда не играл ни с Гибралтаром, ни с Сан-Марино, ни с Феррерами, ни с Андоррой ....... Поэтому статистика то дутая .....
Elliada
Elliada ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 10:58
У Мбаппе есть ЧМ. У Роналду ЛЧ и ЧЕ. У Месси есть всё.
Lewa2708
Lewa2708 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 10:52
Да он там из-за кэша. В прошлом сезоне 29 голов в Лиге 1. Не самая яркая стата по сравнению с тем что творили Месси и Роналду в прошлом, да и Холанд рекорд поставил в АПЛ. Он может ещё больше забивать, но ассистентов мирового уровня в ПСЖ нет.
Futurista
Futurista
вчера в 10:27, ред.
Реальность глазами поклонников Месси...
lotsman
lotsman
вчера в 10:18
У него ещё всё впереди, а у Месси и Роналду закат карьеры совсем рядом.
Karkaz
Karkaz
вчера в 09:56
    Мaлик
    Мaлик
    вчера в 09:40
    Думаю что он еще не один рекорд побьет, если дурить не будет.
    НЕ ЭГО И С Т
    НЕ ЭГО И С Т
    вчера в 09:37
    И ни одной ЗБ.. Ай, молодца.. Хе..
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 09:36
    Старые песни о главном.
    Grizly88
    Grizly88
    вчера в 09:29
    Бедный Гибралтар
    Elliada
    Elliada
    вчера в 09:27
    Может, поэтому не уходит из ПСЖ. Легко набивать статистику.
    112910415
    112910415
    вчера в 09:23
    вот что Гибралтар благословенный делает !
    Мessi 10
    Мessi 10
    вчера в 09:20
    Ещё один король Лихтенштейнов растёт. Достойный сменщик Рона.
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