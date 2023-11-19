Мбаппе побил рекорд Месси и Роналду

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вчера, 09:03

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции достиг отметки в 300 забитых мячей, сделав хет-трик в отборочной игре к Чемпионату Европы 2024 года против Гибралтара. На счету француза 254 гола на клубном уровне и 46 за национальную команду.

Мбаппе достиг отметки в 300 голов в возрасте 24-х лет, опередив форвардов «Интер Майами» Лионеля Месси и «Аль-Насра» Криштиану Роналду, которым покорился данный рубеж в 25 лет. Стоит отметить, что француз забил 300 мячей за 407 матчей. Месси для этого потребовалось 418 игр, а Роналду 554.

Также Мбаппе вышел на 3-е место в списке лучших бомбардиров сборной Франции (46 мячей). На второй строчке легенда «Арсенала» Тьерри Анри (51 гол). Лучший бомбардир сборной Франции на данный момент нападающий «Милана» Оливье Жиру (54 мяча).