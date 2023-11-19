ЦСКА запустил специальный проект по работе со студентами

В ЦСКА объявили о старте специального проекта по работе со студентами.
Мы запускаем специальный проект по работе со студенческой аудиторией – «Поколение ПФК ЦСКА»! Эта программа предусматривает проведение мероприятий для студентов, в числе которых – экскурсии по стадиону, лекции от сотрудников клуба, выездные встречи.
Ключевым направлением, целью которого является формирование кадрового резерва, станет воркшоп «Мастерская ПФК ЦСКА». Представители клуба расскажут студентам о спортивном менеджменте, медиа, работе с болельщиками и многом другом.