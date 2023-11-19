ЦСКА запустил специальный проект по работе со студентами

В ЦСКА объявили о старте специального проекта по работе со студентами.

Мы запускаем специальный проект по работе со студенческой аудиторией – «Поколение ПФК ЦСКА »! Эта программа предусматривает проведение мероприятий для студентов, в числе которых – экскурсии по стадиону, лекции от сотрудников клуба, выездные встречи.