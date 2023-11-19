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ЦСКА запустил специальный проект по работе со студентами

вчера, 10:50

В ЦСКА объявили о старте специального проекта по работе со студентами.

Мы запускаем специальный проект по работе со студенческой аудиторией – «Поколение ПФК ЦСКА»! Эта программа предусматривает проведение мероприятий для студентов, в числе которых – экскурсии по стадиону, лекции от сотрудников клуба, выездные встречи.

Ключевым направлением, целью которого является формирование кадрового резерва, станет воркшоп «Мастерская ПФК ЦСКА». Представители клуба расскажут студентам о спортивном менеджменте, медиа, работе с болельщиками и многом другом.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
вчера в 15:01
Напоминает период СССР, за клуб отбегал, отслужил в армии..
ABir
ABir
вчера в 13:38
Исходя из названия команды, связанного с Вооруженными Силами, логичнее было бы проводить подобные мероприятия с призывниками и действующими военнослужащими.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 12:29
Бог в помощь, удачи.
Мaлик
Мaлик
вчера в 11:44
Задумка конечное хорошая.... по крайней мере о традициях молодежь будет знать.
73xk6czfqdwj
73xk6czfqdwj
вчера в 11:01
Проект «Поколение ПФК ЦСКА» поможет молодым людям получить новые знания и навыки, которые могут пригодиться им не только в жизни, но и в карьере. Кроме того, участие в программе даст возможность стать частью большого спортивного сообщества и поддержать любимую команду.
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