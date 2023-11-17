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Тен Хаг впечатлён уровнем профессионализма Магуайра

вчера, 17:28

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг впечатлён тем, как защитник Харри Магуайр относится к своей работе.

Ранее специалист лишил игрока капитанской повязки, ее получил Бруну Фернандеш. Конфликта в раздевалке не произошло, Харри продолжил упорно тренироваться, и даже пытался убедить Джейдона Санчо помириться с рулевым.

Люди, которые находятся рядом с Магуайром, подтверждают, что он по-прежнему работает в полную силу, даже если не выходит на поле регулярно. Тен Хаг считает Магуайра тем игроком, которому можно доверять.

Харри принял участие в 7 матчах АПЛ текущего сезона.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Locomotive Breath (раскрыть)
сегодня в 05:25, ред.
))))))))))))))))
Красиво.
До слез довёл!

P.S. Жаль что Народный Обозреватель канул в небытиё. Думаю стёб Месяца бы был.
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06
вчера в 22:33
Зато тен хаг не впечатлил магуайра
протон
протон
вчера в 19:12
Кто бы что не говорил, а Магуайр реально достойный чел. В отличии от большинства комментаторов и вбрасывателей, который почему то журналистами называются. И игрок он хороший. Лестер с ним чемпионом стал. В сборной он практически всегда хорош. да и при Оле первые полтора года был топ.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 18:43
Лысому в обморок упасть осталось и тогда полное впечатление будет.
112910415
112910415
вчера в 18:34
как говорится, есть и хорошие новости )
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:08
А Магуайр впечатлён уровнем профессионализма Тен Хага...)
93g37nj5dbek
93g37nj5dbek
вчера в 18:01
Знатную походу травку физручку с родины подтарили
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 18:00
Тен Хаг впечатлён уровнем профессионализма Магуайра...

Сами офигеваем ))) Почти каждый тур
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:49
Может и впечатлён, но результата у команды нет.
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