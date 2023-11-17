Тен Хаг впечатлён уровнем профессионализма Магуайра...

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вчера, 17:28

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» впечатлён тем, как защитник относится к своей работе.

Ранее специалист лишил игрока капитанской повязки, ее получил . Конфликта в раздевалке не произошло, Харри продолжил упорно тренироваться, и даже пытался убедить помириться с рулевым.

Люди, которые находятся рядом с Магуайром, подтверждают, что он по-прежнему работает в полную силу, даже если не выходит на поле регулярно. Тен Хаг считает Магуайра тем игроком, которому можно доверять.