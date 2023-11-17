Тен Хаг впечатлён уровнем профессионализма Магуайра...

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг впечатлён тем, как защитник Харри Магуайр относится к своей работе.
Ранее специалист лишил игрока капитанской повязки, ее получил Бруну Фернандеш. Конфликта в раздевалке не произошло, Харри продолжил упорно тренироваться, и даже пытался убедить Джейдона Санчо помириться с рулевым.
Люди, которые находятся рядом с Магуайром, подтверждают, что он по-прежнему работает в полную силу, даже если не выходит на поле регулярно. Тен Хаг считает Магуайра тем игроком, которому можно доверять.
Харри принял участие в 7 матчах АПЛ текущего сезона.
Красиво.
До слез довёл!
P.S. Жаль что Народный Обозреватель канул в небытиё. Думаю стёб Месяца бы был.
Красиво.
До слез довёл!
P.S. Жаль что Народный Обозреватель канул в небытиё. Думаю стёб Месяца бы был.
Сами офигеваем ))) Почти каждый тур
Сами офигеваем ))) Почти каждый тур