Россия и ЮАР планируют сотрудничать в сфере культуры и спорта

Россия и ЮАР после пандемии коронавируса возобновили работу над двусторонними проектами в области культуры и спорта. Комментарий по теме дал министр спорта, искусства и культуры ЮАР Зизи Кодва.

Мы уже запустили значительное количество переговорных треков. И я надеюсь, что в ходе переговоров с российскими министерствами спорта и культуры мы сможем завершить работу над финальными шагами по запуску программ обмена между нашими странами.

Мы вели интенсивные переговоры об этом с Россией перед началом пандемии. К сожалению, тогда они прервались перед тем, как мы успели договориться о конкретных результатах. Однако мы их возобновили уже после окончания пандемии.

Мы сейчас работаем над черновиками соглашений. Как только мы проведем окончательное согласование отдельных деталей, мы сможем сообщить результаты. Это произойдет очень скоро.