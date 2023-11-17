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Россия и ЮАР планируют сотрудничать в сфере культуры и спорта

вчера, 19:47

Россия и ЮАР после пандемии коронавируса возобновили работу над двусторонними проектами в области культуры и спорта. Комментарий по теме дал министр спорта, искусства и культуры ЮАР Зизи Кодва.

Мы уже запустили значительное количество переговорных треков. И я надеюсь, что в ходе переговоров с российскими министерствами спорта и культуры мы сможем завершить работу над финальными шагами по запуску программ обмена между нашими странами.

Мы вели интенсивные переговоры об этом с Россией перед началом пандемии. К сожалению, тогда они прервались перед тем, как мы успели договориться о конкретных результатах. Однако мы их возобновили уже после окончания пандемии.

Мы сейчас работаем над черновиками соглашений. Как только мы проведем окончательное согласование отдельных деталей, мы сможем сообщить результаты. Это произойдет очень скоро.

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Источник: tass.ru Фото: Сайт sportsbrief.com
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ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 04:59, ред.
Подобная чушь сродни одному из законопроектов, пущенных М.С. Горбачёвым в массы на 27-м съезде КПСС, а именно:

"Намерения по дальнейшему углублению расширения конструктивных мер, принятых в результате консолидации, и связи взаимодействия всех структур консервации, с целью обеспечения большей оптимизации членов международного приоритета будущей нормализации... по мнению трудящихся и по их же наказу."

P.S. Это до какого же состояния нужно довести читателя, чтоб толика серьёзности от прочитанного зародилась в его мозгу ?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 23:38, ред.
Всего девять часов ? А я думал, часа два. Плёвое дело. И пересадку, маленький довесок, не взял в расчёт. Значит, скоро полетим. На днях или раньше. Как в Нью - Васюки. Буду ждать.
Интерес
Интерес ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 22:23
Билеты через Доху продают и сейчас(девять часов с пересадкой-и там),а уж на государственном уровне организовать "спортивные рейсы",а впоследствии и регулярку не так уж и сложно.Всё к этому и идёт.
Интерес
Интерес
вчера в 22:17
Сотрудничество-это хорошо,"ни одна блоха не плоха"! Вон и ВАДА уже плачет,что один из крупнейших их "плательщиков добровольных налогов" в этом году не собирается платить ежегодный взнос в...аж 1,232 млн евро! Оказывается ,шутка о "верёвке и мыло с собой"-совсем не шутка была!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:47
Оба эти государства - на разных полюсах планеты. Расстояние между ними - тысячи километров. Даже интересно становится, что они могут выдумать, чтобы провести хотя бы самую захудалую встречу по какому - либо виду спорта... Самолёты не летают, поезда не ходят, автобусы по понятным причинам не курсируют, маршрутные такси обойдутся в копеечку (рэнд). Очень интересно, о каких контактах идёт речь.
drug01
drug01
вчера в 20:40
Таково время, будет много ещё стран для сотрудничества!!!!
112910415
112910415
вчера в 20:31
быстрей, быстрей работайте над черновиками !
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 20:29
Посмотрим, как это будет выглядеть на практике.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 20:24
Ничего странного в этом нет...
Просто объективный процесс.
Гость
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