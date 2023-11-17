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Отец Луиса Диаса рассказал, за какую команду болеет футболист

вчера, 23:39

Луис Мануэль Диас, отец нападающего «Ливерпуля» Луиса Диаса, рассказал, за какую команду более его сын.

У меня мало информации касательно его возможного трансфера в «Барселону». Луис — настоящий болельщик этой команды, он мечтает туда перейти.

Но я благодарен «Порту» и «Ливерпулю» за то, как они приняли его. С Луисом легко побеждать, он скромный, трудолюбивый, преданный и очень дисциплинированный игрок, слава богу.

Нет никаких проблем в том, чтобы Луис перешел в «Барселону», это великий клуб, один из лучших в мире.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:33
так бывает, потом проходит
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:30
За какую играет, за ту и болеет.
ОПС
ОПС
сегодня в 03:23
Мы все за кого нибудь да болеем. Но как то непонятно, зачем отцу выставлять на свет, то, за кого болеет его сын, тем более играющий в другом клубе. Да и неинтересно это никому, кроме, может быть, Барселоне.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:16
Это Мануэль вообще к чему сказал?
Гость
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