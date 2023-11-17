Отец Луиса Диаса рассказал, за какую команду болеет футболист

Луис Мануэль Диас, отец нападающего «Ливерпуля» , рассказал, за какую команду более его сын.

У меня мало информации касательно его возможного трансфера в «Барселону». Луис — настоящий болельщик этой команды, он мечтает туда перейти.

Но я благодарен «Порту» и «Ливерпулю» за то, как они приняли его. С Луисом легко побеждать, он скромный, трудолюбивый, преданный и очень дисциплинированный игрок, слава богу.

Нет никаких проблем в том, чтобы Луис перешел в «Барселону», это великий клуб, один из лучших в мире.