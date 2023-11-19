В РФС рассказали, почему не стали создавать турнир Лиги легенд

Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин рассказал, почему на основе Лиги легенд не создали турнир.

Лигу легенд нельзя назвать классическим соревнованием. Скорее, это новый формат популяризации футбола и взаимодействия с болельщиками. При этом представляющий как зрительский, так и коммерческий интерес. Есть запрос на «олдскул» и ностальгию и у самих игроков и тренеров тех лет. Но, в первую очередь, такие игры – это встреча старых друзей и живой рассказ об истории нашего футбола.

Мы прекрасно осознаем все ограничивающие факторы, такие как здоровье, занятость футболистов и тренеров. Кто-то уехал, кто-то уже ведет работу в каком-то клубе. Все время распланировано, и провести гладкое соревнование в формате полноценной лиги в течение года не получится. Поэтому мы и ушли в историю серии выставочных матчей к значимым федеральным и региональным событиям. В целом, эта стратегия себя оправдала.