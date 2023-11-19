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В РФС рассказали, почему не стали создавать турнир Лиги легенд

вчера, 14:26

Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин рассказал, почему на основе Лиги легенд не создали турнир.

Лигу легенд нельзя назвать классическим соревнованием. Скорее, это новый формат популяризации футбола и взаимодействия с болельщиками. При этом представляющий как зрительский, так и коммерческий интерес. Есть запрос на «олдскул» и ностальгию и у самих игроков и тренеров тех лет. Но, в первую очередь, такие игры – это встреча старых друзей и живой рассказ об истории нашего футбола.

Мы прекрасно осознаем все ограничивающие факторы, такие как здоровье, занятость футболистов и тренеров. Кто-то уехал, кто-то уже ведет работу в каком-то клубе. Все время распланировано, и провести гладкое соревнование в формате полноценной лиги в течение года не получится. Поэтому мы и ушли в историю серии выставочных матчей к значимым федеральным и региональным событиям. В целом, эта стратегия себя оправдала.

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Источник: metaratings.ru
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Все комментарии
alexamit
alexamit
вчера в 16:39
Да кому этот турнир,кроме организаторов,нужен?Ретро матчи,псевдо турниры легенд и прочая мутота не нужны никому.Ещё бы РФС разогнать-тогда был бы толк.
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:55
Все правильно что отказались.... событие потеряет свой шарм. Одно дело один-два ярких матча, другое дело 10-20 средних матчей ... да еще найдется ли столько легенд-игроков, готовых регулярно играть? Это только когда изредка и почти эксклюзивно - тогда зрители идут полюбоваться на полузабытых любимцев, понастальгировать и уронить скупую слезу. А икра ложками каждый день, да без хлеба - ну все помнят...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 14:52
В данном контексте полностью девальвировано понятие "легенда". Число реальных легенд, игравших в наших клубах можно пересчитать по пальцам двух рук. Это не легенды, это просто ветераны. Легенды (из числа живых) - это Титоа, Тихонов, Лоськов, Данни, Вагнер Лав, Игнашевич, ну еще десяток не более. А все остальные - это ветераны.
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