Генеральный секретарь РФС: «Есть сценарий исключения союза из состава ФИФА»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о разных сценариях взаимодействия с УЕФА и ФИФА.
Какие есть сценарии, кроме как остаться в УЕФА или перейти в АФК? Есть сценарий исключения РФС из состава членов ФИФА. Мы должны понимать, что делать с нашим футболом, в том числе если это произойдёт.
Никто исключать РФС из состава ФИФА не будет, там у их хозяев выборы на носу, и куда стрелка компаса вильнет, никто не знает. Ну то такое. Вы на своих заседаниях решать собираетесь идти в АФК или нет, вот это дивно.
Ведь дураку понятно, что в УЕФА шлагбаум. Чеферин сказал условно до окончания СВО, потом попытались У-17 заявить, Вы как очумелые о победе кричали, потом логистику не нашли. Кончится СВО, Чеферин, условно, скажет, что Россия мзду должна платить вечно Украине, а то Польша и иже с ними играть не будут.
С этими-то понятно, но прежде чем что-то решать на своих никому не нужных заседаниях, вы должны как говорится в кулуарах пробивать участие в Азии, хрен с ним с Австралией, место занимать не буду писаниной, но с Японией и Ю. Кореей нужно договариваться, дабы не стать геморроем для АФК, при том что кворум будет, но совсем не нужно чтобы данные страны взбрыкнули аки Польша и др. в УЕФА.
Но ведь читая комменты вынужден соглашаться, Вы в каком-то потустороннем мире живете. Точнее в своем, где что-то помимо футбола на первом месте. Но это всего лишь личное мнение диванного эксперта ну или если угодно обывателя без претензий на истину в последней инстанции.
Никто исключать РФС из состава ФИФА не будет, там у их хозяев выборы на носу, и куда стрелка компаса вильнет, никто не знает. Ну то такое. Вы на своих заседаниях решать собираетесь идти в АФК или нет, вот это дивно.
Ведь дураку понятно, что в УЕФА шлагбаум. Чеферин сказал условно до окончания СВО, потом попытались У-17 заявить, Вы как очумелые о победе кричали, потом логистику не нашли. Кончится СВО, Чеферин, условно, скажет, что Россия мзду должна платить вечно Украине, а то Польша и иже с ними играть не будут.
С этими-то понятно, но прежде чем что-то решать на своих никому не нужных заседаниях, вы должны как говорится в кулуарах пробивать участие в Азии, хрен с ним с Австралией, место занимать не буду писаниной, но с Японией и Ю. Кореей нужно договариваться, дабы не стать геморроем для АФК, при том что кворум будет, но совсем не нужно чтобы данные страны взбрыкнули аки Польша и др. в УЕФА.
Но ведь читая комменты вынужден соглашаться, Вы в каком-то потустороннем мире живете. Точнее в своем, где что-то помимо футбола на первом месте. Но это всего лишь личное мнение диванного эксперта ну или если угодно обывателя без претензий на истину в последней инстанции.