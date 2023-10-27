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Генеральный секретарь РФС: «Есть сценарий исключения союза из состава ФИФА»

вчера, 18:36

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о разных сценариях взаимодействия с УЕФА и ФИФА.

Какие есть сценарии, кроме как остаться в УЕФА или перейти в АФК? Есть сценарий исключения РФС из состава членов ФИФА. Мы должны понимать, что делать с нашим футболом, в том числе если это произойдёт.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 23:46
Он зарплату в РФС не получает. А финансами как в любой конторе ведает 1 лицо, те Дюков, но не главбух, а потом ты же речь вел о чиновниках, а он бизнесмен.
BDA8181
BDA8181 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 23:43, ред.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 23:34
    Мне не нравится, что он занимает место главы финансового комитета, получает зарплату, но, как я слышал, это только формальность. Он богатый человек, и такое кормление его не красит. Я считаю, что реально на должности и зарплате должен сидеть человек, которым этим занимается.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 22:29
    Павел, а ты не в курсе за что некто Сергеевич на Гинера бочку катит? Вроде Гинер не чиновник, народной команде "блистать" в РПЛ уже более 20 лет не мешает. В чем проблема то?
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 22:17
    Гинера вместе до кучи.
    За адекватность
    За адекватность
    вчера в 21:41, ред.
    Да в курсе мы, что Вы денно и нощно о российском футболе печетесь. Заявки на проведение ЧЕ типа подаете, вопрос только зачем? ЧМ провели в 2018, ЧЕ в Питере был следом, пусть не весь, но тем не менее, все не нажретесь? Может другие пусть потратятся, или голод мучает как у вампиров?

    Никто исключать РФС из состава ФИФА не будет, там у их хозяев выборы на носу, и куда стрелка компаса вильнет, никто не знает. Ну то такое. Вы на своих заседаниях решать собираетесь идти в АФК или нет, вот это дивно.

    Ведь дураку понятно, что в УЕФА шлагбаум. Чеферин сказал условно до окончания СВО, потом попытались У-17 заявить, Вы как очумелые о победе кричали, потом логистику не нашли. Кончится СВО, Чеферин, условно, скажет, что Россия мзду должна платить вечно Украине, а то Польша и иже с ними играть не будут.

    С этими-то понятно, но прежде чем что-то решать на своих никому не нужных заседаниях, вы должны как говорится в кулуарах пробивать участие в Азии, хрен с ним с Австралией, место занимать не буду писаниной, но с Японией и Ю. Кореей нужно договариваться, дабы не стать геморроем для АФК, при том что кворум будет, но совсем не нужно чтобы данные страны взбрыкнули аки Польша и др. в УЕФА.

    Но ведь читая комменты вынужден соглашаться, Вы в каком-то потустороннем мире живете. Точнее в своем, где что-то помимо футбола на первом месте. Но это всего лишь личное мнение диванного эксперта ну или если угодно обывателя без претензий на истину в последней инстанции.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 19:33
    Даже если исключат из ФИФА Миллер все равно будет одержим идеей быть первым в РПЛ и продолжит тратить госденьги на варягов. То есть у нас ничего не изменится
    протон
    протон
    вчера в 19:29
    Как это «российское информбюро» достало уже, если честно. Начиная с уровня заурядного местного чиновника, все что входит в их обязанности - рассказать, что плохого и кто может сделать. Мы тут и сами это прикинуть можем: любой вариант исключения / отстранения и введения прочих санкций. Они могут специально изменить любые уставы или учредительные документы любой организации, чтобы ввести такие ограничения, которых не существовало в природе.
    Расскажите людям, что вы делаете, что разрабатывается, планируется. Как будет развиваться спорт внутри страны, какое целевое применение найдет имеющаяся материально-техническая база, какие возможности есть для международных отношений.
    adekvat
    adekvat
    вчера в 19:08
    А что делать с нашим футболом если исключат из ФИФА? Конец кина.
    Сп62
    Сп62
    вчера в 19:06
    После исключения РФС из состава ФИФА футбол в России объявляется дворовым и всё становится на свои места.
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 19:04
    Надо отметить, что этот сценарий явно на "Оскар" не тянет...)))
    pomor45
    pomor45
    вчера в 19:04
    Может не стоит ждать, когда пнут?
    pomor45
    pomor45 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 19:02
    Шоблу перечисли, хотя бы частично.
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 18:55
    Кто аффтор "сценария"!)
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
    вчера в 18:50
    А есть сценарий, когда всякие Мутко, Фурсенко, Дюковы, Митрофановы и другие могильщики нашего футбола снимаются всем косяком с якоря и отчаливают куда-нибудь на Колыму, да, и захватив с собой всю состоящую на кормлении в РФС шоблу, конечно же?
    Гость
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