Генеральный секретарь РФС: «Есть сценарий исключения союза из состава ФИФА»

Генеральный секретарь РФС рассказал о разных сценариях взаимодействия с УЕФА и ФИФА .

Какие есть сценарии, кроме как остаться в УЕФА или перейти в АФК? Есть сценарий исключения РФС из состава членов ФИФА . Мы должны понимать, что делать с нашим футболом, в том числе если это произойдёт.