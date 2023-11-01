РФС поддержал заявку Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира 2034

Пресс-служба РФС сообщает, что организация поддержала заявку Саудовской Аравии на проведение ЧМ -2034.

Александр Дюков в письме главе футбольной федерации Саудовской Аравии Ясеру Аль Мишаалю поприветствовал заявку на проведение чемпионата мира от Королевства. По словам президента РФС , проведение чемпионата мира в Саудовской Аравии будет способствовать развитию мирового футбола.