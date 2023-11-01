РФС поддержал заявку Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира 2034

Пресс-служба РФС сообщает, что организация поддержала заявку Саудовской Аравии на проведение ЧМ-2034.
Александр Дюков в письме главе футбольной федерации Саудовской Аравии Ясеру Аль Мишаалю поприветствовал заявку на проведение чемпионата мира от Королевства. По словам президента РФС, проведение чемпионата мира в Саудовской Аравии будет способствовать развитию мирового футбола.
Учитывая успешный опыт проведения ЧМ 2018 РФС выражает готовность к сотрудничеству и поддержке федерации футбола Саудовской Аравии в подготовке и проведении турнира в 2034 году.
А то, что Австралия сняла свою заявку на проведение у себя этого турнира, это ещё не значит, что к моменту голосования, которое должно состояться в четвёртом квартале 2024 года, не объявится ещё какой-нибудь кандидат, или группа стран, как в предстоящих следующих двух чемпионатах, желающий принять у себя мировое первенство.
Надеюсь, что политика не помешает спортивной составляющей и уже через год болельщики всего мира узнают страну-организатора очередного футбольного праздника. Дожить бы до него без потрясений. Болейте за своих, а не против чужих!
А то, что Австралия сняла свою заявку на проведение у себя этого турнира, это ещё не значит, что к моменту голосования, которое должно состояться в четвёртом квартале 2024 года, не объявится ещё какой-нибудь кандидат, или группа стран, как в предстоящих следующих двух чемпионатах, желающий принять у себя мировое первенство.
Надеюсь, что политика не помешает спортивной составляющей и уже через год болельщики всего мира узнают страну-организатора очередного футбольного праздника. Дожить бы до него без потрясений. Болейте за своих, а не против чужих!