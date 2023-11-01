Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: РФСЧемпионат мира 2034

РФС поддержал заявку Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира 2034

вчера, 18:34

Пресс-служба РФС сообщает, что организация поддержала заявку Саудовской Аравии на проведение ЧМ-2034.

Александр Дюков в письме главе футбольной федерации Саудовской Аравии Ясеру Аль Мишаалю поприветствовал заявку на проведение чемпионата мира от Королевства. По словам президента РФС, проведение чемпионата мира в Саудовской Аравии будет способствовать развитию мирового футбола.

Учитывая успешный опыт проведения ЧМ 2018 РФС выражает готовность к сотрудничеству и поддержке федерации футбола Саудовской Аравии в подготовке и проведении турнира в 2034 году.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: rfs.ru
ОфициальноРФС и «ЛизаАлерт» запустили совместный проект
31 октября
Генеральный секретарь РФС: «Есть сценарий исключения союза из состава ФИФА»
27 октября
Генеральный секретарь РФС высказался о новых предложениях по матчам сборной
27 октября
В РФС заявили о готовности России провести Евро-2036 и Евро-2040
26 октября
Дюков: «Возможно, вопрос о переходе в Азию будет обсуждён в ноябре-декабре»
26 октября
Члены попечительского совета подтвердили финансирование РФС на 2024 год
26 октября
Сортировать
Все комментарии
jnhxj6tj2hnx
jnhxj6tj2hnx
вчера в 21:15
Наверно голос РФС там будет решать в последнюю очередь
drug01
drug01
вчера в 19:40
Наш голос будет решающим!
stanichnik
stanichnik
вчера в 19:00, ред.
Нет сомнения, что наши поддержат инициативу проведения ЧМ-2034 в Саудовской Аравии, но ведь ещё не было принято окончательное решение по организации мирового первенства именно в этой стране.

А то, что Австралия сняла свою заявку на проведение у себя этого турнира, это ещё не значит, что к моменту голосования, которое должно состояться в четвёртом квартале 2024 года, не объявится ещё какой-нибудь кандидат, или группа стран, как в предстоящих следующих двух чемпионатах, желающий принять у себя мировое первенство.

Надеюсь, что политика не помешает спортивной составляющей и уже через год болельщики всего мира узнают страну-организатора очередного футбольного праздника. Дожить бы до него без потрясений. Болейте за своих, а не против чужих!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 18:44, ред.
Саудовская Аравия - один из геополитических партнёров США, там расположена авиабаза США, с которой США наносят удары по Ближнему Востоку при необходимости.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:38
Значит США и Англия будут против.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:35
Подлизнул уже))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 