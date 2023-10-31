РФС и «ЛизаАлерт» запустили совместный проект

РФС совместно с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт», букмекерской компанией «Фонбет» и её благотворительным проектом ДоброFON, а также креативным агентством «ТутковБудков» запускают проект «Футбол помогает».
В рамках проекта планируется привлечь максимальное общественное внимание к проблеме пропажи детей и их поисков.
В матчах 6-го тура Пути РПЛ Кубка России игроки выйдут на поле в футболках с ориентировками на людей, которых ищет «ЛизаАлерт». Также информация о пропавших будет транслироваться на экранах стадионов.
Дополнительную работу проведут с детьми из проекта РФС «Футбол в школе». Учащиеся по всей России узнают об основных мерах предосторожности, чтобы не потеряться, а также получат рекомендации о том, как следует действовать в случае, если это произошло.