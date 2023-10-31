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РФС и «ЛизаАлерт» запустили совместный проект

вчера, 13:59

РФС совместно с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт», букмекерской компанией «Фонбет» и её благотворительным проектом ДоброFON, а также креативным агентством «ТутковБудков» запускают проект «Футбол помогает».

В рамках проекта планируется привлечь максимальное общественное внимание к проблеме пропажи детей и их поисков.

В матчах 6-го тура Пути РПЛ Кубка России игроки выйдут на поле в футболках с ориентировками на людей, которых ищет «ЛизаАлерт». Также информация о пропавших будет транслироваться на экранах стадионов.

Дополнительную работу проведут с детьми из проекта РФС «Футбол в школе». Учащиеся по всей России узнают об основных мерах предосторожности, чтобы не потеряться, а также получат рекомендации о том, как следует действовать в случае, если это произошло.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:07, ред.
Отличное начинание, которое поддерживаю всем сердцем. Не все из вас знают, что ежегодно по всему миру бесследно пропадают десятки тысяч детишек. Исчезают без следа. Только одна просьба к организаторам: чтобы все усилия в этом направлении не были формальными и разовой акцией. Чтобы последняя проходила как можно дольше и охватывала всё больше и больше ребятишек и их родителей.
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:16
Наверное РПЛ хочет что то поиметь от этого проекта.
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