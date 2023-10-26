В РФС заявили о готовности России провести Евро-2036 и Евро-2040 .

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, почему была отклонена заявка России на проведение Евро‑2028.
Как вы знаете, в прошлом году мы подавали заявку на Евро‑2028, она была отклонена не по каким‑то формальным основаниям, а исходя из текущей ситуации. Именно с такой формулировкой. Мол, мы не можем принимать решение, потому что не знаем, что будет в 2028 году. Тем не менее мы более чем уверены, что Россия — страна, которая в любой момент готова к проведению такого соревнования, как чемпионат мира или чемпионат Европы. И мы многими своими соревнованиями доказали, что не только по нашей оценке, но и по оценке ФИФА, можем организовать лучшее соревнование, которое проходило в мировой истории. Поэтому я считаю, что как только у нас будет возможность бороться за подобного рода проекты, это нужно делать. Потому что Россия это точно сделает лучше, чем любая другая страна.
Раз заявки у нас не принимают, что мы можем еще делать? Тем не менее есть чемпионаты Европы 2036 и 2040 годов. Россия вполне в состоянии провести эти турниры и готова подать заявку в любой момент.
Это стадион, на который потрачено больше полумиллиарда долларов, в том числе к ЧМ там были установлены "новейшие системы аэрации, дренажа и капельного полива".
Их тогда не поставили или потом украли?
А второй стадион в Саранске тоже будете к ЧМ 2036 года строить? А то там в городке с 300 тыс жителей и посещаемостью игр "Мордовии" по 500 человек ведь одного 40-тысячного стадиона не хватает, сейчас один пустует и деньги прожирает, давайте второй рядом налепите, смешнее уже не будет.
Стыдно, как говорится. Обделались везде, где можно, но и дальше готовы пилить.
Это стадион, на который потрачено больше полумиллиарда долларов, в том числе к ЧМ там были установлены "новейшие системы аэрации, дренажа и капельного полива".
Их тогда не поставили или потом украли?
А второй стадион в Саранске тоже будете к ЧМ 2036 года строить? А то там в городке с 300 тыс жителей и посещаемостью игр "Мордовии" по 500 человек ведь одного 40-тысячного стадиона не хватает, сейчас один пустует и деньги прожирает, давайте второй рядом налепите, смешнее уже не будет.
Стыдно, как говорится. Обделались везде, где можно, но и дальше готовы пилить.