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В РФС заявили о готовности России провести Евро-2036 и Евро-2040

26 октября 2023, 18:00

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, почему была отклонена заявка России на проведение Евро‑2028.

Как вы знаете, в прошлом году мы подавали заявку на Евро‑2028, она была отклонена не по каким‑то формальным основаниям, а исходя из текущей ситуации. Именно с такой формулировкой. Мол, мы не можем принимать решение, потому что не знаем, что будет в 2028 году. Тем не менее мы более чем уверены, что Россия — страна, которая в любой момент готова к проведению такого соревнования, как чемпионат мира или чемпионат Европы. И мы многими своими соревнованиями доказали, что не только по нашей оценке, но и по оценке ФИФА, можем организовать лучшее соревнование, которое проходило в мировой истории. Поэтому я считаю, что как только у нас будет возможность бороться за подобного рода проекты, это нужно делать. Потому что Россия это точно сделает лучше, чем любая другая страна.

Раз заявки у нас не принимают, что мы можем еще делать? Тем не менее есть чемпионаты Европы 2036 и 2040 годов. Россия вполне в состоянии провести эти турниры и готова подать заявку в любой момент.

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Все комментарии
alexamit
alexamit
вчера в 12:19
А заодно и в 44м,48м,52м и так далее до скончания вселенной.
Kosmos58
Kosmos58 ответ Dinamo (раскрыть)
вчера в 11:50
Смешно! С голо.пой и туда же!
Ags_0701
Ags_0701 ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 07:12
Смотря что считать независимостью: например, СССР все необходимое производил самостоятельно, и мог бы существовать отдельно от остального мира. А перечисленные мной государства не производят ничего и без остального мира просто загнутся, а вся их независимость заключается в непредсказуемости и неадекватности руководства. Россия исключение - ее я включил для троллинга.
soccer player 1
soccer player 1
вчера в 06:32
Классики начитался)))
За адекватность
За адекватность
вчера в 01:50
"Поэтому я считаю, что как только у нас будет возможность бороться за подобного рода проекты, это нужно делать." "Как вы знаете, в прошлом году мы подавали заявку на Евро‑2028, она была отклонена не по каким‑то формальным основаниям, а исходя из текущей ситуации." Видать в прошлом году была возможность побороться. "Раз заявки у нас не принимают, что мы можем еще делать? Тем не менее есть чемпионаты Европы 2036 и 2040 годов." И не говорите. Могу подсказать что можно сделать. В Африке 54 независимых государства ( извиняюсь ежели ошибся), одной новостью выдайте, что 54 государства Африки готовы сыграть со сборной России, включая ответные матчи, глядишь на сайтах троллинг уменьшится, а то сегодня Занзибар, завтра Малави, и.т.д. А еще у себя дома порядок навести не мешало бы, особенно с детско-юношеским футболом, хотя это Вам не нужно, заявку на ЧМ 3000 года подайте, бурная деятельность это свято.
ABir
ABir
вчера в 00:08
Обидно и досадно, продолжаем унизительно скребстись в позорно закрытые двери
Твой Арсен
Твой Арсен
26 октября в 23:55
Какое Евро?) Евро пусть идет в известном направлении.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Ags_0701 (раскрыть)
26 октября в 23:32
Так это и есть последние независимые государства,без кавычек! А ты считал таковыми "Райский Сад",обезжиренный СШВПС и примкнувшими к ним для раздела арабами?
Напрасный труд
Напрасный труд
26 октября в 23:30
Утверждали космонавты и мечтатели,что на Марсе будут яблони цвести.
Михаил Шацк
Михаил Шацк
26 октября в 23:20
А кто у нас царица полей? Митрофанова!
DXTK
DXTK
26 октября в 21:50, ред.
Как говорится загад не бывает богат.
Dinamo
Dinamo
26 октября в 21:36, ред.
Участвовать будут сборные Северной Кореи, Белоруссии, Эритреи, Никарагуа, Талибана, ХАМАС, ИГИЛ. Добро пожаловать, друзья! ;)

Иран с Сирией забыл, да :))
MikeSevas
MikeSevas
26 октября в 21:15
У чиновников своя жизнь ,которая очень сильно отличается от жизни страны и народа.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
26 октября в 21:12
Главное сколько лет будет Миллеру и не сменит ли он гражданство к тому времени. Вот в чем вопрос!!!
Ags_0701
Ags_0701
26 октября в 20:59
Ожидание - Евро 2036 и Евро-2040.
Реальность: 2036 год. Россия принимает чемпионат "независимых" государств по футболу. Участники: Россия, Афганистан, Палестина, Сирия, Иран, северная Корея.
kinderpingui
kinderpingui
26 октября в 20:39
унижаются перед пендосами на коленях. распутить рфс и на дело бабло пустить, а не этой х... заниматься.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
26 октября в 19:47, ред.
Мутко будет 78 лет...
Нефть-газ наверно тоже будут в цене....
Возможно и оба эти ЧЕ провести....
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
26 октября в 19:27, ред.
РФС живёт в своём мирке. Выдуманном его чиновниками.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
26 октября в 19:03
Это да, тогда- точно разрыдаются.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
26 октября в 19:01
Маэстро, последний раз предупреждаю- прекратите издеваться!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Чрезмерный юмор вреден для здоровья. минздрав предупреждает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
26 октября в 19:01
Израилю надо заявку еще подать, чтобы ФИФА несмешно было)...
Capral
Capral
26 октября в 18:58
Круто потроллили ФИФА. Представляю, как там поржали...
Futurista
Futurista
26 октября в 18:51
Ironigor
Ironigor
26 октября в 18:31
В РФС заявили о готовности России провести Евро-2036 и Евро-2040.

Подробнее:
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
26 октября в 18:29
Прям планы Наполеона). Только навряд ли будет суждено увидеть этот праздник жизни..(.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
26 октября в 18:26, ред.
Я просто верну Митрофанова к новости о том, что на "Фиште" всё пытаются решить проблемы с полем, на котором невозможно играть.

Это стадион, на который потрачено больше полумиллиарда долларов, в том числе к ЧМ там были установлены "новейшие системы аэрации, дренажа и капельного полива".

Их тогда не поставили или потом украли?

А второй стадион в Саранске тоже будете к ЧМ 2036 года строить? А то там в городке с 300 тыс жителей и посещаемостью игр "Мордовии" по 500 человек ведь одного 40-тысячного стадиона не хватает, сейчас один пустует и деньги прожирает, давайте второй рядом налепите, смешнее уже не будет.

Стыдно, как говорится. Обделались везде, где можно, но и дальше готовы пилить.
Ironigor
Ironigor
26 октября в 18:21
В РФС заявили о готовности России провести Евро-2036 и Евро-2040 .
Ironigor
Ironigor
26 октября в 18:20
В РФС заявили о готовности России провести Евро-2036 и Евро-2040 .
Варвар7
Варвар7
26 октября в 18:02
Они похоже живут в "параллельном мире"...)
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