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Генеральный секретарь РФС высказался о новых предложениях по матчам сборной

вчера, 15:34

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о поступающих предложениях по матчам со сборной России.

Есть какой‑то определенный срок, когда нужно определиться с соперниками по матчам в ноябре? Нет, такой черты, до которой нужно обязательно договориться нет. И ФИФА, и конфедерации реагируют достаточно быстро, но мы все заинтересованы в максимально раннем планировании. Конечно, такие матчи, как с Камеруном, по совокупности факторов обращают дополнительное внимание коллег из‑за рубежа. Поэтому мы получили достаточно предложений по матчам в различные окна. Соответственно, несколько игр находятся в проработке. Но это не те матчи, о которых говорилось на днях. Как вы знаете, РФС может играть только с членами ФИФА, при всем уважении к федерации футбола Занзибара.

Может ли так получиться, что сбора не будет? После истории с отменой летнего матча с Камеруном допускаю, что могут меняться соперники даже после того, как документы подписаны. Поэтому на ваш прямой вопрос ответ простой: есть ли вероятность? Она существует. Но мы делаем всё максимально со своей стороны, чтобы этого не случилось.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:56
Классика жанра!
Это уже не смешно!
Djebrael
Djebrael
вчера в 16:19
Как всегда сказал много и почти ни о чем..
Гость
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