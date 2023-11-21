Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКриминалГермания. Бундеслига 2023/2024

У игрока «Баварии» Ким Мин-Джэ украли рисоварку во время переезда в Мюнхен

вчера, 08:01

Защитник Ким Мин-Джэ был обворован после переезда в Мюнхен. Южнокорейский футболист перешел в «Баварию» из «Наполи» в июле.

Сообщается, что во время переезда у игрока украли рисоварку. Ким поставил рисоварку рядом со своим домом, так как пошел за еще одной коробкой, но когда он вернулся, прибор был похищен.

Вскоре после этого агент Кима Ди Хонг купил ему новую рисоварку из Южной Кореи.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Экс-игрок сборной Хорватии получил год тюрьмы за невыплату алиментов
16 ноября
Преступник хотел похитить дочку Неймара
07 ноября
Похитители отца Луиса Диаса рассказали о ситуации с его освобождением
06 ноября
Луис Диас после матча с «Лутоном» обратился к похитителям своего отца
06 ноября
Бывший игрок сборной России Алексей Бугаев арестован до 31 декабря
03 ноября
Похищенный отец Луиса Диаса будет освобождён в ближайшее время
03 ноября
Сортировать
Все комментарии
salleeh
salleeh
вчера в 15:39
Главное не собаку…
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:03
Вор сильно расстроился, открыв впоследствии коробку...
протон
протон
вчера в 12:08
Да. Если бы рисоварку у Кима украл Пак ( Дже Сун) в кинотеатре на премьере " Паразитов"
1-ый стереотип -- все корейцы либо Паки, либо Кимы ( это две самые распространенные корейские фамилии)
2-ой -- рис и юго-восточная Азия
3-ой -- все корейцы обожают фильм ’ Паразиты’ . Кстати две семьи главных героев этой кинокартины носят фамилии Пак и Ким
Capral
Capral
вчера в 10:36
Видимо вор страдает поносом, и врач прописал употреблять больше риса... Зато, теперь- пострадавшему не грозит запор.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Karjalan Hunger
Karjalan Hunger
вчера в 10:06
В этом заголовке всё чудесно
ОПС
ОПС
вчера в 09:34
Благотворительность корейца на немецкой земле. Беднее он не станет, но и воровать, конечно, нехорошо. Только интересно, откуда об этом известно? Неужели заявил в полицию?
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 09:31
Пошла на "благотворительность".. Хе..
112910415
112910415
вчера в 09:18
плохая примета, однако
lotsman
lotsman
вчера в 09:08
Интересно, кому понадобилась эта штука. Может думали что это что то другое.)
adekvat
adekvat
вчера в 08:55
Кому то нужней. Купит новую, деньги есть.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 08:13
Вот вам и готовый бизнес-план в Германии!)) Продажа рисоварок.))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 