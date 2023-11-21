У игрока «Баварии» Ким Мин-Джэ украли рисоварку во время переезда в Мюнхен

Защитник Ким Мин-Джэ был обворован после переезда в Мюнхен. Южнокорейский футболист перешел в «Баварию» из «Наполи» в июле.
Сообщается, что во время переезда у игрока украли рисоварку. Ким поставил рисоварку рядом со своим домом, так как пошел за еще одной коробкой, но когда он вернулся, прибор был похищен.
Вскоре после этого агент Кима Ди Хонг купил ему новую рисоварку из Южной Кореи.
1-ый стереотип -- все корейцы либо Паки, либо Кимы ( это две самые распространенные корейские фамилии)
2-ой -- рис и юго-восточная Азия
3-ой -- все корейцы обожают фильм ’ Паразиты’ . Кстати две семьи главных героев этой кинокартины носят фамилии Пак и Ким
1-ый стереотип -- все корейцы либо Паки, либо Кимы ( это две самые распространенные корейские фамилии)
2-ой -- рис и юго-восточная Азия
3-ой -- все корейцы обожают фильм ’ Паразиты’ . Кстати две семьи главных героев этой кинокартины носят фамилии Пак и Ким
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣