У игрока «Баварии» Ким Мин-Джэ украли рисоварку во время переезда в Мюнхен

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вчера, 08:01

Защитник был обворован после переезда в Мюнхен. Южнокорейский футболист перешел в «Баварию» из «Наполи» в июле.

Сообщается, что во время переезда у игрока украли рисоварку. Ким поставил рисоварку рядом со своим домом, так как пошел за еще одной коробкой, но когда он вернулся, прибор был похищен.

Вскоре после этого агент Кима Ди Хонг купил ему новую рисоварку из Южной Кореи.