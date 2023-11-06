Похитители отца Луиса Диаса рассказали о ситуации с его освобождением

Армия национального освобождения (ELN), которая похитила отца форварда «Ливерпуля» , сообщила о ситуации с освобождением мужчины.

Ранее в ELN заявили, что освободят отца футболиста в ближайшее время.

2 ноября мы проинформировали страну о решении освободить господина Луиса Мануэля Диаса, отца игрока Луиса Диаса. С этого дня мы начали процесс, чтобы добиться этого как можно скорее. Прилагаем усилия, чтобы избежать инцидентов с правительственными силами.

Район по-прежнему военизирован, они совершают облёты, высаживают войска, ведут радиопередачи и предлагают вознаграждения в рамках интенсивной поисковой операции. Эта ситуация не позволяет быстро и безопасно выполнить план освобождения.

Если операции в этом районе продолжатся, это задержит освобождение и увеличит риски. Мы понимаем страдания семьи Диаса, но также говорим, что сдержим своё слово и освободим его в одностороннем порядке, как только у нас будут гарантии безопасности для проведения освободительной операции.