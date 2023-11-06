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Похитители отца Луиса Диаса рассказали о ситуации с его освобождением

вчера, 15:44

Армия национального освобождения (ELN), которая похитила отца форварда «Ливерпуля» Луиса Диаса, сообщила о ситуации с освобождением мужчины.

Ранее в ELN заявили, что освободят отца футболиста в ближайшее время.

2 ноября мы проинформировали страну о решении освободить господина Луиса Мануэля Диаса, отца игрока Луиса Диаса. С этого дня мы начали процесс, чтобы добиться этого как можно скорее. Прилагаем усилия, чтобы избежать инцидентов с правительственными силами.

Район по-прежнему военизирован, они совершают облёты, высаживают войска, ведут радиопередачи и предлагают вознаграждения в рамках интенсивной поисковой операции. Эта ситуация не позволяет быстро и безопасно выполнить план освобождения.

Если операции в этом районе продолжатся, это задержит освобождение и увеличит риски. Мы понимаем страдания семьи Диаса, но также говорим, что сдержим своё слово и освободим его в одностороннем порядке, как только у нас будут гарантии безопасности для проведения освободительной операции.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:55
И даже денег не возьмут?
adekvat
adekvat
вчера в 16:06
Зачем похищали, что бы с такими проблемами возвращать?
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 16:05
Вроде слова адекватные, но адекватных действий пока нет
FenixSL
FenixSL
вчера в 16:01
как то вежливо
как будто его и украло правительство
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 15:47
Жаль, что похитили его отца. Вчера он даже забил гол.
Гость
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