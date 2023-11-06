Луис Диас после матча с «Лутоном» обратился к похитителям своего отца

Нападающий «Ливерпуля» после матча с «Лутон Таун» (1:1) выступил с призывом освободить его отца, похищенного колумбийской повстанческой организацией Армия национального освобождения (ELN).

Футболист впервые вышел на поле после похищения родителей. Мать игрока была освобождена 29 октября.

Форвард сравнял счёт на 90+5-й минуте, после чего показал футболку с надписью: «Свободу папе».

Сегодня не футболист разговаривает с вами. Сегодня с вами разговаривает Луис Диас, сын Луиса Мануэля Диаса. Мане, мой отец, неутомимый труженик, опора в семье, и его похитили. Я прошу АНО о скорейшем освобождении моего отца и прошу международные организации работать вместе ради его освобождения. Каждую секунду, каждую минуту наши страдания растут. Моя мать, мои братья и я в отчаянии, расстроены и у нас нет слов, чтобы описать то, что мы чувствуем. Эти страдания закончатся только тогда, когда мы вернём его домой.