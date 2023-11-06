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Луис Диас после матча с «Лутоном» обратился к похитителям своего отца

вчера, 09:01
Лутон ТаунЛоготип футбольный клуб Лутон Таун1 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Нападающий «Ливерпуля» Луис Диас после матча с «Лутон Таун» (1:1) выступил с призывом освободить его отца, похищенного колумбийской повстанческой организацией Армия национального освобождения (ELN).

Футболист впервые вышел на поле после похищения родителей. Мать игрока была освобождена 29 октября.

Форвард сравнял счёт на 90+5-й минуте, после чего показал футболку с надписью: «Свободу папе».

Сегодня не футболист разговаривает с вами. Сегодня с вами разговаривает Луис Диас, сын Луиса Мануэля Диаса. Мане, мой отец, неутомимый труженик, опора в семье, и его похитили. Я прошу АНО о скорейшем освобождении моего отца и прошу международные организации работать вместе ради его освобождения. Каждую секунду, каждую минуту наши страдания растут. Моя мать, мои братья и я в отчаянии, расстроены и у нас нет слов, чтобы описать то, что мы чувствуем. Эти страдания закончатся только тогда, когда мы вернём его домой.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 11:24
Офигеть, как-то пропустил новость про похищение. Даже не представляю, как тяжело ему играть сейчас, как в такой ситуации вообще о футболе думать
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
вчера в 10:48
Ждут денег наверно. Утром деньги, вечером папа.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 10:19
А зачем он повстанцам?
r9jmxkvg9zp3
r9jmxkvg9zp3
вчера в 09:46
Бате скорейшего возвращения! Будем надеяться, что все эти гопники не сдеццва за Лутон
7tksbsfpaqbd
7tksbsfpaqbd
вчера в 09:40
Хочется чтобы эта история закончилась положительно
Гость
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