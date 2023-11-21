Женские сборные России сыграют товарищеские матчи в Парагвае

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вчера, 17:39

Взрослая, молодёжная U19 и юниорская U17 женские национальные команды проведут по два товарищеских матча со сборными Парагвая.

Подопечные Юрия Красножана сыграют 30 ноября и 3 декабря. Молодёжная и юниорская сборные под руководством Валентина Гаввы проведут свои поединки 1 и 4 декабря. Все игры пройдут в Национальном центре женского футбола в городе Ипане.

Команды будут находиться в Южной Америке с 25 ноября до 5 декабря.

В этот же период сбор в Парагвае проведёт мужская сборная по пляжному футболу, которая трижды сыграет с местной национальной командой — 28, 29 и 30 ноября.