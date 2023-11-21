Дюков: «В следующем году сборная России может сыграть против Китая»

Президент РФС рассказал, что в следующем году сборная России может сыграть товарищеский матч против сборной Китая.

Возможно, в следующем году проведём товарищеский матч с командой Китая. Если у них будет возможность сыграть в окна ФИФА , то такая игра не исключена.