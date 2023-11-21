Дюков: «В следующем году сборная России может сыграть против Китая»

Президент РФС Александр Дюков рассказал, что в следующем году сборная России может сыграть товарищеский матч против сборной Китая.
Возможно, в следующем году проведём товарищеский матч с командой Китая. Если у них будет возможность сыграть в окна ФИФА, то такая игра не исключена.
Пиши: в четверг, одно уж к одному,
А может, в пятницу, а может, и в субботу,
Я должен у вдовы, у докторши, крестить.
Она не родила, но по расчёту
По моемý: должна родить…".
Пиши: в четверг, одно уж к одному,
А может, в пятницу, а может, и в субботу,
Я должен у вдовы, у докторши, крестить.
Она не родила, но по расчёту
По моемý: должна родить…".