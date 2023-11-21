Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКалендари и расписанияТоварищеские матчи. Сборные 2023

Дюков: «В следующем году сборная России может сыграть против Китая»

вчера, 13:34

Президент РФС Александр Дюков рассказал, что в следующем году сборная России может сыграть товарищеский матч против сборной Китая.

Возможно, в следующем году проведём товарищеский матч с командой Китая. Если у них будет возможность сыграть в окна ФИФА, то такая игра не исключена.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Клубы Роналду и Месси сыграют друг с другом в Эр-Рияде в феврале 2024 года
Вчера, 19:38 Фото
ОфициальноЖенские сборные России сыграют товарищеские матчи в Парагвае
Вчера, 17:39
Сборная России может провести товарищеский матч против Буркина-Фасо
Вчера, 12:56
Дюков: «Конечно, мы хотим провести несколько матчей сборной России в марте»
20 ноября
Наставник сборной Кубы: «Хотелось бы провести ответный матч с Россией дома»
20 ноября
Официально«Барселона» в декабре сыграет с мексиканским клубом в Далласе
18 ноября
Сортировать
Все комментарии
Интерес
Интерес
вчера в 22:12
"Что за тузы в Москве живут и умирают! –
Пиши: в четверг, одно уж к одному,
А может, в пятницу, а может, и в субботу,
Я должен у вдовы, у докторши, крестить.
Она не родила, но по расчёту
По моемý: должна родить…".
Инсаров
Инсаров
вчера в 21:23, ред.
Предлагаю играть только с Кубой: три раза - весной, летом и осенью (пообещать им на каждый матч покупать форму и бутсы в Спортмастере)! Хватит с нас унижений от Киргизии и Узбекистана!
Хиромант
Хиромант ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:24
- А на Г - красивее было бы. Гватемала, Гондурас, Гвинея (можно и Папуа Новая), Гваделупа ... Только Германия, блин, не вписывается ... А жаль ...
lotsman
lotsman
вчера в 17:52
Ну Китай всё таки лучше, чем ехать в Буркина-Фасо.)
112910415
112910415
вчера в 17:06
трудно такое представить
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 15:04
Китай так Китай. Представить, что с Кореей, с Японией играем закрыв глаза. По сильнее братьев кубинцев будут.
adekvat
adekvat
вчера в 14:52
Не верится с Китаем, с Буркина-Фасо возможно. Вчера была новость вроде от того же Фурсенко если не путаю, что с УЕФА и ФИФА сдвиги появились и скоро все будет хорошо.
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:44
Когда до турниров дойдём? Товарняки с Кубой смотреть стыдно...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:38
Буркина-Фасо...тебе на О. Какой Китай?
bashnat013
bashnat013
вчера в 14:05
Вы лучше против Мостового сыграйте,а то как он разговаривает в одного всех переиграет .Видели как он на матче ветеранов выделялся по моему хуже него не было ни одного футболиста
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:47
Продолжим играть в страны - Монголия, Мавритания, Маршалловы Острова....)
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 13:43
Потом будут Лаос, Либерия, Ливан ... и т.д. и т.п.
sihafazatron
sihafazatron ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 13:42
Тогда должно быть Куркино-Фасо))
протон
протон
вчера в 13:40
Не думаю что Китай захочет, им это точно не нужно.
Шуnя771
Шуnя771 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 13:40
На примете Буркино Фасо...)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:35
Камерун, Кения, Куба, Китай....Только на букву "К" ищем соперников?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 