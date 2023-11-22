Бразилия впервые проиграла домашний матч отбора на ЧМ

Сборная Бразилии дома проиграла сборной Аргентины (0:1) в матче отбора на ЧМ-2026.
Таким образом, бразильцы впервые в своей истории проиграли домашний матч квалификации на чемпионат мира.
Бразилия участвует в отборах к ЧМ с турнира 1954 года. С тех пор команда провела дома в квалификации 65 игр, из которых выиграла 51, в 13 сыграла вничью и 1 проиграла.
Судя по результатам, чувствуется, полкоманды там на ставках зарабатывает, а не в поле.
P.S. А в целом... Хороший Коля головой положил. Хороший.
Судя по результатам, чувствуется, полкоманды там на ставках зарабатывает, а не в поле.
P.S. А в целом... Хороший Коля головой положил. Хороший.