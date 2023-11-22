Бразилия впервые проиграла домашний матч отбора на ЧМ

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вчера, 09:10

Сборная Бразилии дома проиграла сборной Аргентины (0:1) в матче отбора на ЧМ -2026.

Таким образом, бразильцы впервые в своей истории проиграли домашний матч квалификации на чемпионат мира.