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Бразилия впервые проиграла домашний матч отбора на ЧМ

вчера, 09:10
БразилияЛоготип футбольный клуб Бразилия0 : 1Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаМатч завершен

Сборная Бразилии дома проиграла сборной Аргентины (0:1) в матче отбора на ЧМ-2026.

Таким образом, бразильцы впервые в своей истории проиграли домашний матч квалификации на чемпионат мира.

Бразилия участвует в отборах к ЧМ с турнира 1954 года. С тех пор команда провела дома в квалификации 65 игр, из которых выиграла 51, в 13 сыграла вничью и 1 проиграла.

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Все комментарии
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 16:41
Всё равно, в основном топ-сборные в Европе попадают в 1ю корзину и гоняют половину игр с карликами и с командами не сильнее Перу или Венесуэлы.

И если взглянуть на составы европейских клубов, то большинство легов будут латиноамериканцы. Это говорит, что уровень ЮА очень высок. Если ты посмотришь, как раньше, до огромных бабок в футболе, играли в Межконтинентальном кубке, то удивишься, сколько раз ЮА выносила Европу в футбол)
Гуль 15
Гуль 15 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 15:12
Не та Бразилия. Посмотрите, кто играет. Разве плакса это уровень? И остальные такие же. В былые времена Жезуса и в кандидатах не было бы близко
Шишанутый
Шишанутый ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 14:12
Вот только в Европе кроме карликов есть еще куча сильных сборных а в ЮА кроме Бразилии и Аргентины нет топ сборных. В Европе регулярно кто то из топ сборных проваливает отбор и не попадает на крупные турниры. Италия, Нидерланды, Англия не проходили отборы а чтобы в ЮА Бразилия или Аргентина не смогли пройти отбор это просто не возможно представить!! Потому что играть там не с кем.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 13:57
Ты реально считаешь, что Бразилия не может спокойно настучать 10 мячей Люксембургу и потом 15 Гибралтару?)
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 13:11, ред.
Ну да, ну да... Чтоб бразильский напад при выходе один в один с кипером стрелял в него - по центру ворот, а не по углам..., не, ребята, не верю.
Судя по результатам, чувствуется, полкоманды там на ставках зарабатывает, а не в поле.

P.S. А в целом... Хороший Коля головой положил. Хороший.
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 10:38
Это все что нужно знать о квалификации в ЮА и об уровне тамашных команд!! Там играть то не с кем, смешной отбор. Бразилия 3 матча подряд проиграла и все равно спокойно выходит на ЧМ, в Европе 3 поражения подряд это был бы приговор. А на Копа Америка вообще нет отбора и турнир каждые два года проводят. Просто смех!!
LOpp
LOpp
вчера в 10:07
можно один раз дома проиграть за 70 лет
Интерес
Интерес
вчера в 10:02
Засчитайте в "рекорд".Хоть беспроигрышную ,самую продолжительную по годам,серию,хоть -"впервые проиграли".
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:32
Что то не клеится игра в сборной Бразилии !
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